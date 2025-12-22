پیام تبریک ولادت امام محمد باقر (ع) ۱۴۰۴

امروز جاده‌های بی‌حاشیه آسمان مردی را به زمین بدرقه می‌کند که در کوچه‌های جوانی فانوسی از انوار دانش‌ها به دست می‌گیرد تا جهانی را روشنایی بخشد.

ولادت امام محمد باقر (ع) مبارک باد

درب رحمت بر روی ما وا شده

عالَم هستی عجب زیبا شده

آمده دوّم محمّد در جهان

ساجدین از لطف حق بابا شده

ولادت امام محمدباقر (ع) مبارک باد

ساغر زده‌ام ز جام باقر

بشکفته لبم به نام باقر

چشم همه روشن از جمالش

آمد به جهان امام باقر

میلاد شکافنده‌ی دانش نبوی و وارث علم علوی، امام محمدباقر (ع) خجسته باد

ای به تو از خالق داور سلام

از لب جان بخش پیمبر سلام

شمس و قمر را به نسب اختری

نسل امام از پدر و مادری

اختر تابنده ی دانش تویی

بلکه شکافنده ی دانش تویی

دانش کل نقطه‌ای از مکتبت

علم لدنی سخنی بر لبت

هر نفست باغ گلی از کمال

هر سخنت پاسخ صدها سوال

ولادت امام محمدباقر (ع) مبارک باد

ماه رجب و پیک سعادت آمد

در روز نخست با ولادت آمد

یعنی گل گلزار محمد باقر

آن قافله سالار عبادت آمد

ولادت حضرت امام محمد باقر (ع) مبارک باد

ای انس و جان محصل دانش‌سرای تو

وی نه سپهر گوشه دارالولای تو

پنجم وصی ختم رسل، باقرالعلوم

کل علوم در نفس جان‌فزای تو

ولادت امام محمد باقر (ع) مبارک باد

گرامی وارث محمود احمد

امام باقری نامت محمد

فروزان اختری برتر ز انجم

تو فخر عترتی خورشید پنجم

ولادت امام محمد باقر (ع) مبارک باد

دارم به دل ولای تو یا باقرالعلوم

بر سر بود هوای تو یا باقرالعلوم

عهد ولادت تو و جشن و سرور ماست

جانم شود فدای تو یا باقرالعلوم

سالروز میلاد اسوه علم و فضیلت حضرت محمد باقر (ع) فرخنده باد

نزاید مادر گیتی ز بهر خدمت مردم

به جود و بخشش و لطف و سخای حضرت باقر

به ذرات جهان یکسر بود او هادی و رهبر

که جان عالمی گردد فدای حضرت باقر

میلاد پر از نور امام باقر (ع) مبارک باد

از روشنی طلعت رخشنده باقر

شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر

در اول ماه رجب از مشرق اعجاز

گردید عیان ماه تمام از رخ باقر

ولادت امام محمدباقر (ع) مبارک باد

شب اول رجب دل من بی تابه

که شب تولده نوه اربابه

آسمونا ستاره بارونه

کل زمین آئینه بندونه

کاش ببینم همچین شبی آقا

دور تا دور بقیع چراغونه

ولادت با سعادت امام محمد باقر (ع) مبارک باد

امشب گل سرخ باغ دین می‌آید

فرزند امیرالمومنین می‌آید

تبریک که ماه برج حکمت باقر

در خانه زین‌العابدین می‌آید

ولادت امام محمدباقر (ع) مبارک باد

امشب مرگ غم و وقت سرور است

هنگامه‌ی آزادی و میلاد نور است

جولان جشن پنجمین مولاست امشب

عید علوم کل ما فیهاست امشب

ولادت باسعادت دریای بینش و شکافنده‌ی دانش امام محمد باقر (ع) مبارک باد

شیعیان! به پا خیزید که جشن مولود پنجم آسمان را ستاره باران کرده و زمین را نورافشان. امروز، قاصدک‌ها پیام‌آور تبریک عید هستند.

ولادت امام محمد باقر (ع) مبارک باد

گل به دامن رسیده، وقت خوندن رسیده

گل بارون شد مدینه، نوه‌ی امام حسن رسیده

سر زده از سپیده، خورشید دل و دیده

مژده آی بچه شیعه، نوه‌ی امام حسین رسیده

ای نَسَبِ تو بهترین تو دنیا

می‌رسی از هر دو طرف به زهرا

فرا رسیدن ماه رجب و ولادت امام باقر (ع) تهنیت باد

گرامی وارث محمود احمد

امام باقری، نامت محمد

فروزان اختری برتر ز انجم

تو فخر عترتی، خورشید پنجم

سالروز تولد امام محمدباقر (ع) و فرا رسیدن رجب مبارک باد

عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من

پنجمین خورشید تا گل کرد در شب‌های من

آیه‌ای نازل شد از سمت بلوغ آسمان

روشنی پاشید بر آئینه‌ی سیمای من

میلاد با سعادت پنجمین امام شیعیان امام محمد باقر (ع) گرامی و فرخنده باد

آری امشب که جشن می‌گیریم

شب میلاد فصل پنجم ماست

گل بریزید روی خاک بقیع

که بقیعش بهشت مردم ماست

ولادت امام محمد باقر (ع) مبارک باد

از عرش و سما ندای حق می‌آید

جبریل امین با دو ملک می‌آید

در ارض و سما پیچیده بوی گلشن

چون امام باقر ز فلک می‌آید

ولادت امام محمدباقر (ع) مبارک باد

دارم به دل ولای تو یا باقرالعلوم

بر سر بود هوای تو یا باقرالعلوم

عهد ولادت تو و جشن و سرور ماست

جانم شود فدای تو یا باقرالعلوم

میلاد شکافنده دانش نبوی و وارث علم علوی حضرت محمد باقر (ع) خجسته باد

با عطر تو گل شوق شکفتن دارد

سرمستی و میل از تو گفتن دارد

ای باقر علم نبوی در شب عید

این دل هوس مدینه رفتن دارد

ولادت امام محمد باقر (ع) مبارک باد

