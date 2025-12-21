خانواده هاشمی رفسنجانی مشغول چه کاری هستند؟

محسن هاشمی رفسنجانی در گفتگویی ضمن اشاره به فعالیت‌های برادران و خواهران خود، درباره فائزه هاشمی نیز به شوخی گفت: فائزه هم از طرف همه ما می‌رود دادگاه و برمی‌گردد.

وی در ادامه افزود: فاطمه مدیریت مجموعه‌ای از بنیادهای تخصصی را بر عهده دارد که شامل اداره‌ی حدود دو بیمارستان و ده کلینیک درمانی است. مهدی نیز در این مسیر با او همکاری دارد و در تجهیز بیمارستان یاسر نقش فعالی ایفا می‌کند. یاسر مجموعه‌ای به نام «رها» راه‌اندازی کرده که تمرکز آن بر حمایت و رسیدگی به همراهان بیماران است.

محسن هاشمی گفت: بنده پس از سال‌ها فعالیت در دفتر نشر معارف انقلاب، بازنشسته شده‌ام، اما همچنان در حوزه‌های فرهنگی حضور دارم. در بنیاد فرهنگی رفاه فعالیت می‌کنم و مسئولیت ریاست هیئت‌مدیره را بر عهده دارم. علاوه بر این، در زمینه‌ی موزه‌داری نیز فعال هستیم؛ خانه‌موزه‌ای داریم و موزه‌ای در رفسنجان که مرتبط با مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است. پیش از آن نیز مدتی در تهران فعالیت داشتم و در اداره‌ی مرکز اسناد، کتابخانه و موزه‌ی ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقش داشته‌ام.

وی افزود: در کنار این فعالیت‌ها، به‌صورت محدود در حوزه‌ی ساخت‌وساز نیز مشغولیم تا چرخ زندگی به‌خوبی بچرخد. از نظر خانوادگی، خدا را شکر مادر به سن ۹۰ سالگی رسیده‌اند. با وجود مقداری کمردرد و ناراحتی‌های جزئی، از نظر بالینی در وضعیت خوبی هستند. خدا حفظشان کند.

