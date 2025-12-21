دوباره اخباری درباره رفع فیلتر تلگرام در فضای مجازی پخش شده و این بار چهارشنبه سوم دی را به عنوان تاریخ در دسترس قرار گرفتن این پیام‌رسان اعلام کرده‌اند.

در این میان پیگیری‌ها نشان می‌دهد که تاریخ اعلام شده برای رفع فیلتر تلگرام درست نیست. هنوز هیچ مقام رسمی در دولت یا وزارت ارتباطات به‌صورت رسمی زمان دقیق یا جزئیات فنی رفع فیلتر تلگرام را اعلام نکرده است.

آخرین مقام رسمی دولت که درباره رفع فیلترینگ تلگرام اظهار نظر کرد، الیاس حضرتی بود. حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم ۲۷ آذر با اشاره به سالگرد بازگشایی مسدودیت های پلتفرم های واتس آپ و گوگل پلی و اقدامات دولت برای برداشته شدن رفع فیلترینگ تلگرام، گفت: برنامه‌ای وجود دارد، اما زمان آن را من اجازه ندارم اعلام کنم.

پیش از این نیز مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس، ۱۳ آبان در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از نهایی شدن مذاکرات میان ایران و تلگرام خبر داده و گفته بود: «طبق اطلاعاتی که دارم، مذاکرات خوبی در این‌باره انجام شده و تعهدات لازم و شرایط ما از سوی تلگرام پذیرفته شده است. انتظار داریم در هفته جاری موضوع رفع فیلترینگ نهایی شود.»

