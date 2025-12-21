برنامه ساخت این سامانه از سال ۲۰۱۸ شروع و نمونه عملیاتی آن در فوریه ۲۰۲۳ توسط Kawasaki Heavy Industries تحویل داده شد. این لیزر بدون محدودیت مهمات و با هزینه شلیک کمتر از سامانه‌های سنتی عمل می‌کند، هرچند نیاز به برق و خنک‌سازی چالش اصلی آن است. ژاپن با این پروژه به جمع کشورهای توسعه‌دهنده سلاح‌های انرژی هدایت‌شده پیوسته است.

