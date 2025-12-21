ژاپن سلاح لیزری ١٠٠ کیلوواتی آزمایش میکند
ژاپن سامانه لیزری دریایی با توان ۱۰۰ کیلووات را روی ناو آزمایشی JS Asuka نصب کرده است. این سلاح از ترکیب ۱۰ لیزر فیبری ۱۰ کیلوواتی ساخته شده و توان عبور از فلز و انهدام پهپادها و اهداف سبک هوایی را دارد. نخستین آزمایشهای دریایی آن از ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.
برنامه ساخت این سامانه از سال ۲۰۱۸ شروع و نمونه عملیاتی آن در فوریه ۲۰۲۳ توسط Kawasaki Heavy Industries تحویل داده شد. این لیزر بدون محدودیت مهمات و با هزینه شلیک کمتر از سامانههای سنتی عمل میکند، هرچند نیاز به برق و خنکسازی چالش اصلی آن است. ژاپن با این پروژه به جمع کشورهای توسعهدهنده سلاحهای انرژی هدایتشده پیوسته است.