خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ژاپن سلاح لیزری ١٠٠ کیلوواتی آزمایش می‌کند

ژاپن سلاح لیزری ١٠٠ کیلوواتی آزمایش می‌کند
کد خبر : 1730665
لینک کوتاه کپی شد.

ژاپن سامانه لیزری دریایی با توان ۱۰۰ کیلووات را روی ناو آزمایشی JS Asuka نصب کرده است. این سلاح از ترکیب ۱۰ لیزر فیبری ۱۰ کیلوواتی ساخته شده و توان عبور از فلز و انهدام پهپادها و اهداف سبک هوایی را دارد. نخستین آزمایش‌های دریایی آن از ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.

برنامه ساخت این سامانه از سال ۲۰۱۸ شروع و نمونه عملیاتی آن در فوریه ۲۰۲۳ توسط Kawasaki Heavy Industries تحویل داده شد. این لیزر بدون محدودیت مهمات و با هزینه شلیک کمتر از سامانه‌های سنتی عمل می‌کند، هرچند نیاز به برق و خنک‌سازی چالش اصلی آن است. ژاپن با این پروژه به جمع کشورهای توسعه‌دهنده سلاح‌های انرژی هدایت‌شده پیوسته است.

ژاپن سلاح لیزری ١٠٠ کیلوواتی آزمایش می‌کند

منبع فناوری فوری
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن