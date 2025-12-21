حذف Dynamic Island در آیفون ۱۸
در حالی که رقبای سنتی اپل، مانند سامسونگ، تولید انبوه پرچمداران خود (سری S۲۶) را تنها دو ماه پیش از عرضه آغاز میکنند، گزارشهای دریافتی از کوپرتینو نشاندهنده یک تغییر استراتژی بیسابقه در غول فناوری آمریکا است.
برخلاف تغییرات اندک در پنل پشتی، انقلابی در نمای جلویی آیفون ۱۸ پرو در راه است.
حذف Dynamic Island: طبق اسناد فاش شده، اپل با موفقیت حسگرهای Face ID را به زیر لایههای نمایشگر منتقل کرده است. این یعنی آیفون ۱۸ پرو با طراحی «تکحفره» (Punch-hole) عرضه خواهد شد.
پیشزمینه برای آیفون ۲۰: این جراحیِ سختافزاری، گامی حیاتی برای رسیدن به رویای «نمایشگر تمامصفحه واقعی» در سال ۲۰۲۷ (آیفون ۲۰ پرو) است؛ پروژهای که گفته میشود آیفون ۱۹ را از نقشه راه اپل حذف خواهد کرد.
یکی از دلایل اصلی این تعجیل در تولید، بحرانهای اخیر اپل در بخش نرمافزاری و سختافزاری است. خرابیهای غیرمنتظره در iPadOS ۱۸ و مشکلات آنتندهی در مدلهای قبلی، اعتبار اپل را نزد کاربران حرفهای خدشهدار کرده است. شروع زودهنگام تولید انبوه به مهندسان اپل این فرصت را میدهد که:
تداخل احتمالی حسگرهای زیر نمایشگر را در شرایط واقعی بررسی کنند.
سیستمعامل iOS ۲۶ را پیش از عرضه عمومی، روی سختافزار نهایی بهینهسازی کنند.
اپل با آیفون ۱۸ پرو، نه تنها به دنبال یک گوشی جدید، بلکه به دنبال بازتعریف استانداردهای تولیدی خود است.