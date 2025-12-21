این تراشه نوری قواعد سرعت را عوض کرد
دانشمندان چینی موفق شدهاند چیپهای هوش مصنوعی مبتنی بر نور بسازند که در برخی وظایف تولید محتوا (نسل تصاویر و ویدیو) تا بیش از ۱۰۰ برابر سریعتر و کارآمدتر از GPU های قدرتمند شرکت انویدیا عمل میکنند.
چیپهای جدید که از فوتونها (ذرات نور) بهجای الکترونها برای انجام محاسبات استفاده میکنند، در وظایف مشخصی مثل تولید یک تصویر جدید توسط هوش مصنوعی و پردازش بینایی ماشین سرعت و بهرهوری انرژی بسیار بالایی از خود نشان دادهاند
در سالهای اخیر تیمهای چینی موفق شدهاند انواع دیگری از چیپهای هوش مصنوعی را توسعه دهند، از جمله چیپهای آنالوگ با سرعتی تا ۳۰۰۰ برابر در آزمایشگاه نسبت به برخی مدلهای قدیمی GPU و بهرهوری انرژی بسیار بالا در محاسبات مشخص.