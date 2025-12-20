اگرچه تعداد معاملات مسکن همچنان اندک است، اما ترس از افزایش بیشتر قیمت‌ها، برخی معامله‌گران مصرفی را به بازار کشانده است.

در این بین، به دلیل کاهش بودجه و توان خرید مسکن در خانوارها، تنها انتخاب، خرید خانه در قیمت‌هایی پایین‌تر از میانگین شهر تهران است.

ارقامی در سطوح سه تا پنج میلیارد تومان که به‌عنوان کف قیمت مسکن در تهران به شمار می‌روند.

بررسی‌های نشان می‌دهد، با بودجه پنج میلیارد تومانی همچنان امکان خرید واحدهای میان‌متراژ در برخی محله‌های مرکزی تهران وجود دارد؛ به‌طوری که معمولا واحدهایی با متراژ میانگین ۵۰ تا ۶۰ مترمربع در این مناطق یافت می‌شوند.

