دسر برفی نارگیلی، خوشمزه‌ترین انتخاب برای شب چله

دسر برفی نارگیلی نوعی دسر بسیار لطیف و خوشمزه است که از ترکیب بیسکوییت با خامه، شیرعسلی، نارگیل و... تهیه می‌شود.

شب یلدا از سنت‌های اصیل ایرانی‌ها است که خانواده‌ها در این شب دور هم جمع می‌شوند و با خوردن انار و هندوانه و آجیل و خوراکی‌های مخصوص یلدا و خواندن اشعار حافظ این شب را سپری می‌کنند.

یکی از دغدغه‌های خانم‌های باسلیقه برای پذیرایی در این شب این است که خوراکی‌های خوشمزه و زیبای یلدایی را تهیه کنند. دسر برفی نارگیلی نوعی دسر بسیار لطیف و گوارا است که دستور تهیه آسانی دارد. این دسر خوشمزه که از ترکیب بیسکوییت پتی‌پور با لایه‌ای از خامه، پنیر خامه‌ای، شیرعسلی و پودر نارگیل تهیه می‌شود، برای پذیرایی در شب یلدا بسیار مناسب است.

اگر دوست دارید این دسر خاص و خوشمزه را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه دسر برفی نارگیلی همراه ما باشید.

مواد لازم برای تهیه دسر برفی نارگیلی

  • بیسکوییت پتی‌پور کاکائویی: ۲ بسته

  • خامه صبحانه: ۲۰۰ گرم

  • پنیر خامه‌ای ویلی: ۲۰۰ گرم

  • شیر عسلی: ۲ قاشق غذاخوری

  • شیر ولرم: ۱ لیوان

  • پودر نارگیل: ۱ فنجان

  • وانیل: ۱ قاشق چای‌خوری

  • انار دانه شده و خلال پسته برای تزیین: به میزان لازم

طرز تهیه دسر برفی نارگیلی

برای درست کردن این دسر خوشمزه ابتدا پنیر خامه‌ای، خامه صبحانه، شیر عسلی، وانیل و پودر نارگیل را داخل یک کاسه مناسب بریزید و خوب هم بزنید تا یکدست شود.

حالا ظرف موردنظر سرو را آماده کنید. شیر ولرم را کنار دستتان بگذارید. بیسکوییت‌ها را یکی یکی داخل شیر گرم بزنید و بعد توی ظرف سرو کنار هم بچینید.

کمی از مایه خامه‌ای روی بیسکوییت بریزید و با قاشق پخش کنید. دوباره یک لایه بیسکوییت خیس خورده در شیر را روی لایه خامه‌ای بچینید و بقیه مواد خامه‌ای را روی بیسکوییت‌ها بریزید و با قاشق صاف کنید.

دسر برفی نارگیلی، خوشمزه‌ترین انتخاب برای شب چله

حالا روی دسر را با پودر نارگیل بپوشانید و روی دسر را با دانه‌های انار و خلال پسته تزیین کنید. بهتر است این دسر را به مدت دو تا سه ساعت داخل یخچال بگذارید، سپس سرو کنید، نوش جان.

نکات مهم

  • شیر عسلی یا شیر غلیظ همان شیر گاو است که مقداری از آب آن گرفته می‌شود و به آن شکر اضافه می‌کنند. شیر عسلی ماده‌ای غلیظ و شیرین است که به صورت کنسروی در بازار موجود است و ماندگاری بالایی دارد. از این شیر برای تهیه انواع دسرها، بستنی‌ها و کیک و شیرینی استفاده می‌شود.

    برای درست کردن شیر عسلی در منزل 2 پیمانه شیر را همراه با دو سوم پیمانه شکر داخل یک ماهی تابه گود و نچسب بریزید و روی حرارت ملایم اجاق گاز بگذارید و مدام هم بزنید تا شکر کاملا در شیر حل شود. بعد از اینکه شکر حل شد، دیگر هم نزنید و صبر کنید تا شیر جوش بیاید.

    وقتی شیر جوش آمد، حرارت اجاق گاز را روی کمترین حالت تنظیم کنید و هر چند دقیقه یک‌بار شیر را هم بزنید تا ته نگیرد و به غلظت برسد. توجه داشته باشید که حرارت باید آنقدر کم باشد که شیر قل نزند، در غیر این صورت شیرعسلی شما ته می‌گیرد.

    تقریبا 40 دقیقه زمان میبرد تا شیر عسلی شما به غلظت برسد و آماده مصرف شود. بعد از اینکه شیر عسلی آماده شد، آن را کنار بگذارید تا کاملا خنک شود؛ سپس داخل شیشه خشک و تمیز بریزید و در یخچال نگهداری کنید.

  • پنیر ماسکارپونه نوعی پنیر خامه‌ای مخصوص است که برای تهیه چیز کیک و دسرهای پنیری از آن استفاده می‌شود که نمک ندارد و بافت آن برای تهیه کیک و دسر مناسب است. از آنجا که پنیر ماسکارپونه در همه فروشگاه‌های مواد غذایی در دسترس نیست، می‌توانید به جای آن از پنیرهای خامه‌ای معمولی استفاده کنید که کم نمک باشند و همچنین چربی کم‌تری داشته باشند. پنیر لبنه و ویلی هم برای تهیه این دسر مناسب است، چون نمک و چربی کمتری دارد.

 

