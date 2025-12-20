قدردانی خاص جولانی از ترامپ، اردوغان و بنسلمان + فیلم
رئیس شورشیان حاکم بر دمشق با انتشار یک ویدئو، از سران آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی و قطر بابت لغو تحریمهای موسوم به «قانون سزار» قدردانی کرد.
الجولانی در این ویدئو گفت: «مردم بزرگ سوریه، درود بر شما و رحمت و برکات خداوند، از کوه قاسیون، لغو تحریمها علیه سوریه را به شما تبریک میگویم. امروز اولین روز سوریهای عاری از تحریمها است که به لطف خداوند و صبر و فداکاریهای شما در طول ۱۴ سال گذشته رقم خورده است.»
در حالی که اشغال جنوب سوریه توسط رژیم صهیونیستی و ناامنی گسترده در کشور وجود دارد، الجولانی در این ویدئو گفت: «مردم بزرگ سوریه، امروز روز شماست. زمان درد و رنج به پایان رسیده و زمان بازسازی آغاز شده است. ما با هم سوریه را خواهیم ساخت.»