آغاز نوبتدهی اینترنتی بیمارستانهای دولتی از اول دی ماه
معاون درمان وزارت بهداشت از راهاندازی سامانه متمرکز نوبتدهی اینترنتی خدمات سرپایی در بیمارستانها خبر داد و گفت: این سامانه در پی ابلاغ دستورالعمل یکپارچهسازی فرایند نوبتدهی الکترونیک خدمات سرپایی و با هدف تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی راهاندازی شده است.
دکتر سید سجاد رضوی - معاون درمان وزارت بهداشت افزود: این سامانه از تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۴ بهصورت رسمی قابل بهرهبرداری خواهد بود و امکان دریافت نوبت اینترنتی خدمات سرپایی بیمارستانها و کلینیکهای دانشگاهی سراسر کشور را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: از تاریخ یادشده، هموطنان میتوانند برای دریافت نوبت اینترنتی خدمات سرپایی بیمارستانها و کلینیکهای دانشگاهی، به سامانه متمرکز نوبتدهی وزارت بهداشت به آدرس nobat.behdasht.gov.ir مراجعه کنند.