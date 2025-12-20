دکتر سید سجاد رضوی - معاون درمان وزارت بهداشت افزود: این سامانه از تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی قابل بهره‌برداری خواهد بود و امکان دریافت نوبت اینترنتی خدمات سرپایی بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دانشگاهی سراسر کشور را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از تاریخ یادشده، هموطنان می‌توانند برای دریافت نوبت اینترنتی خدمات سرپایی بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دانشگاهی، به سامانه متمرکز نوبت‌دهی وزارت بهداشت به آدرس nobat.behdasht.gov.ir مراجعه کنند.

