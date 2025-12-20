خبرگزاری کار ایران
آغاز نوبت‌دهی اینترنتی بیمارستان‌های دولتی از اول دی‌ ماه

آغاز نوبت‌دهی اینترنتی بیمارستان‌های دولتی از اول دی‌ ماه
معاون درمان وزارت بهداشت از راه‌اندازی سامانه متمرکز نوبت‌دهی اینترنتی خدمات سرپایی در بیمارستان‌ها خبر داد و گفت: این سامانه در پی ابلاغ دستورالعمل یکپارچه‌سازی فرایند نوبت‌دهی الکترونیک خدمات سرپایی و با هدف تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی راه‌اندازی شده است.

دکتر سید سجاد رضوی - معاون درمان وزارت بهداشت افزود: این سامانه از تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی قابل بهره‌برداری خواهد بود و امکان دریافت نوبت اینترنتی خدمات سرپایی بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دانشگاهی سراسر کشور را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از تاریخ یادشده، هموطنان می‌توانند برای دریافت نوبت اینترنتی خدمات سرپایی بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دانشگاهی، به سامانه متمرکز نوبت‌دهی وزارت بهداشت به آدرس nobat.behdasht.gov.ir مراجعه کنند.

 

