احتمال عرضه کنسول دستی پلی‌ استیشن ۶

شایعات پیرامون کنسول دستی آینده سونی مدتی‌است که مطرح شده است. با اخبار منتشر شده اخیر، به نظر می‌رسد که شرکت سونی توسعه‌دهندگان را برای ساخت بازی برای یک کنسول دستی قدرتمند آماده می‌کند. با این وجود، شرکت سونی تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی‌ درباره خانواده کنسول‌های پلی استیشن 6 نکرده است.

کنسول دستی پلی استیشن 6

بنظر می‌رسد که یک کنسول دستی اختصاصی در برنامه‌های آتی شرکت سونی وجود دارد. گزارش‌های جدیدی که از سمت منابع آگاه سخت‌افزاری منتشر شده است، اظهار دارند که که پلی‌ استیشن ۶، تنها یک کنسول خانگی نخواهد بود و یک نسخه کوچک‌تر و قابل‌حمل (دستی) نیز خواهد داشت.

همچنین، سونی به استودیوهای ساخت بازی توصیه کرده است که بازی‌ها را برای سیستم‌هایی با محدودیت‌های متفاوت در پردازنده، گرافیک و رم بهینه‌سازی کنند که تاییدکننده ساخت این کنسول دستی است. از طرفی، بر اساس اطللاعات منتشر شده در کانال Moore’s Law is Dead، شرکت سونی توسعه‌دهندگان را تشویق کرده است تا از قابلیت جدید حالت کم‌مصرف (Low-Power Mode) در کنسول PS5 استفاده کنند. بنظر می‌رسد که هدف از این کار، آزمایش بهینه‌سازی‌ها و آماده‌سازی بازی‌ها برای کنسول دستی آینده است.

جزئیات کنسول دستی PS6

این دستگاه که بسیاری آن را کنسول دستی پلی استیشن 6 (PS6) می‌نامند، از نظر قدرت پردازشی تفاوت چشمگیری با کنسول خانگی خواهد داشت تا بتواند در قالب یک دستگاه قابل‌حمل با باتری کار کند.این کنسول دستی سونی، احتمالا به رم ۱۶ گیگابایتی، پردازنده چهار هسته‌ای Zen 6c و دو هسته کم‌مصرف و پردازنده گرافیکی RDNA 5 (با ۱۲ تا ۲۰ واحد محاسباتی) مجهز خواهد بود. این به آن معنی است که این کنسول دستی جدید تنها هشت رشته پردازشی برای اجرای بازی‌ها در اختیار دارد که در مقایسه با کنسول خانگی محدود است.

با وجود انتشار این اخبار، مشخص نیست که این دو کنسول خانگی و دستی جدید چه زمانی عرضه شوند و سونی نیز واکنشی به این اخبار نداده است. انتظار می‌رود که شرکت سونی در سال آینده با ارائه نسل جدید تکنولوژی PSSR، قابلیت‌های کنسول PS5 Pro را ارتقا دهد. با این وجود، بنظر می‌رسد که استراتژی بلندمدت این شرکت به سمت تولید کنسول‌های دستی، حرکت خواهد کرد.

