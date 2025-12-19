جنگ الکترونیک مدام جدی‌تر می‌شود، بنابراین این پهپاد ارسال پیام را به‌طور کلی متوقف می‌کند. شرکت Neros Technologies، با همکاری شرکت Kela Technologies،از عرضه Archer Fiber خبر داده است؛ سیستمی که توسط این شرکت‌ها به عنوان نخستین پهپاد FPV فیبر نوریِ منطبق با NDAA در جهان توصیف شده است. این سیستم برای حفظ کنترل و امواج ویدئویی در محیط‌های جنگ الکترونیک (EW) شدید طراحی شده است.

این پلتفرم که اکنون تحت برنامه BlueUAS وزارت دفاع ایالات متحده تأیید شده است، آنچه شرکت‌ها به عنوان یک ممیزی در سطح قطعات توصیف می‌کنند را پشت سر گذاشته و تضمین کرده است که هیچ قطعه حیاتی از چین منشأ نگرفته است. Neros اعلام کرد که این پهپاد در حال حاضر نزد شرکای اولیه مستقر شده است و سفارش‌ها برای تحویل در سال ۲۰۲۶ با گسترش تولید در ایالات متحده توسط این شرکت باز است.

ویژگی تعیین‌کننده Archer Fiber تغییر از فرکانس رادیویی به ارتباط فیبر نوری برای فرماندهی، کنترل و انتقال ویدئو است. شرکت‌ها می‌گویند این سیستم پاسخی مستقیم به درس‌های آموخته شده از درگیری‌های اخیر، از جمله جنگ در اوکراین است، جایی که پهپادهای FPV با استفاده از لینک‌های RF به‌طور مکرر دچار پارازیت (Jamming)، جعل (Spoofing) یا شناسایی موقعیت جغرافیایی (Geolocated) می‌شوند.

با انتقال سیگنال‌های کنترلی به صورت پالس‌های نوری از طریق یک کابل فیزیکی به جای هوا، پهپاد بدون انتشار امضای رادیویی عمل می‌کند. این کار آسیب‌پذیری‌هایی را که واحدهای جنگ الکترونیک معمولاً از آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند حذف می‌کند، خطر اختلال را کاهش می‌دهد و شناسایی پلتفرم را با سیستم‌های نظارت غیرفعال بسیار سخت‌تر می‌کند.

شرکت Neros در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که این امر امکان عملیات مداوم و قابل اعتماد را در محیط‌هایی فراهم می‌کند که تداخل شدید برای از کار انداختن پهپادهای FPV معمولی کافی است. سورن مونرو-اندرسون، مدیرعامل Neros Technologies، گفت: «جنگ الکترونیک در حال پیشی گرفتن از امواج سنتی است.» او گفت که لینک فیبر نوری به اپراتورها اجازه می‌دهد حتی در شدیدترین تداخل‌ها «متصل، دقیق و مرگبار» باقی بمانند و این سیستم را به عنوان قابلیتی معرفی کرد که نیروهای ایالات متحده و متحدانش اکنون در مقیاس وسیع به آن نیاز دارند.

این رویکرد همچنین از عملیات‌های FPV فراتر از خط دید (Beyond-line-of-sight) پشتیبانی می‌کند و پروفایل‌های مأموریتی را گسترش می‌دهد که پهپادهای FPV کنترل‌شونده با رادیو معمولاً در شرایط پارازیت شدید نمی‌توانند به آن‌ها دست یابند. شرکت‌ها Archer Fiber را در دسته‌بندی رو به رشد سیستم‌های بدون سرنشین «Attritable» قرار می‌دهند؛ پلتفرم‌هایی که به گونه‌ای طراحی شده‌اند که برای مأموریت‌های با ریسک بالا به اندازه کافی کم‌هزینه باشند و در عین حال تأثیر معناداری در میدان نبرد داشته باشند.

