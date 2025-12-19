کدام بخش از آیفون در هند تولید میشود؟
احتمالا تراشههای آیفون در هند مونتاژ و بستهبندی خواهند شد. گزارش شده است که اپل برای بررسی این موضوع، در حال گفتگوهای اولیه با تولیدکنندگان محلی تراشه در این کشور است.
اپل پیش از این گفتگوهایی را با شرکت CG Semi داشته است که در حال حاضر مشغول ساخت یک مرکز برونسپاری مونتاژ و آزمایش نیمههادی (OSAT) در گجرات است. اپل هرگز تراشهها را در هند مونتاژ یا بستهبندی نکرده است و این گزارش نشان میدهد که مرکز CG Semi در ابتدا میتواند بر روی تراشههای مرتبط با نمایشگر تمرکز کند.
اگر گفتگوها پیش برود، شرکت CG Semi برای به ثمر رسیدن هرگونه مشارکتی، باید استانداردهای سختگیرانه کیفیت و قابلیت اطمینان اپل را برآورده کند. همچنین گزارش شده است که اپل در حال گفتگو با شرکتهای دیگر نیز است.
در حال حاضر، گفته میشود که اپل مدارهای مجتمع درایور نمایشگر (DDICs) خود را از تأمینکنندگانی مانند سامسونگ، Himax، LX Semicon و Novatek تأمین میکند که همگی دارای تأسیسات تولیدی در کره جنوبی، تایوان یا چین هستند.
طی چندین سال گذشته، اپل بهطور مداوم تولید محصولات خود را در هند گسترش داده است. برای مثال، تمام مدلهای سری آیفون ۱۷ برای بازار ایالات متحده در این کشور ساخته شده است. آیفون ۱۷، مدل ۲۵۶GB و ۸GB RAM با قیمت ۹۲۹.۱۹ یورو و ۷۹۹.۰۰ پوند و مدل ۵۱۲GB و ۸GB RAM با قیمت ۱,۱۹۹.۰۰ یورو و ۹۹۹.۰۰ پوند، در بازار عرضه میشوند.