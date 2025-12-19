در اقدامی مهم برای حمایت از اقشار متوسط جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان شارژ حساب کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های چهارم تا هفتم را اعلام کرد.

اعلام رسمی زمان واریز کالابرگ الکترونیکی

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از شروع شارژ حساب کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های چهارم تا هفتم خبر داد. این فرآیند از روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد و به طور گسترده در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

جزئیات پوشش و مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیک

در این مرحله، حدود ۳۲ میلیون نفر از هموطنان مشمول دریافت اعتبار کالابرگ می‌شوند. هر یک از این افراد می‌توانند از ۳۵۰ هزار تومان اعتبار اختصاص‌یافته برای خرید کالا‌های اساسی مانند برنج، روغن، لبنیات و سایر اقلام ضروری استفاده کنند. منابع مالی لازم برای اجرای این طرح به طور کامل تأمین شده و مشکلی در پرداخت‌ها وجود نخواهد داشت.

وضعیت مراحل قبلی طرح واریز کالابرگ

معاون رفاه وزارتخانه با اشاره به پیشرفت طرح در مراحل پیشین، توضیح داد که حدود ۲۸ میلیون نفر از سه دهک نخست درآمدی (دهک‌های ۱ تا ۳) مشمول کالابرگ بوده‌اند. از این تعداد، ۲۲ میلیون نفر تاکنون موفق به استفاده از اعتبار خود و خرید کالا‌های اساسی شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده موفقیت طرح در پوشش گسترده و استفاده واقعی از اعتبارات است و نویدبخش اجرای روان مرحله جدید می‌باشد.

اهمیت طرح کالابرگ الکترونیکی برای اقشار متوسط جامعه

این طرح نه تنها به کاهش فشار‌های معیشتی کمک می‌کند، بلکه با تمرکز بر کالا‌های اساسی، قدرت خرید خانواده‌ها را در برابر تورم حفظ می‌نماید. دهک‌های ۴ تا ۷، که بخش عمده‌ای از طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند، از این حمایت بهره‌مند خواهند شد و انتظار می‌رود ثبت‌نام و استفاده از اعتبار از طریق اپلیکیشن یا سامانه‌های مربوطه به سادگی انجام گیرد.

