«اورایان و تاریکی» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«دیده بان» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«شیفت عصر» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«مهمان ناخوانده» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«شانگ چی و افسانه ده حلقه» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«کاداک سینک» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«فرار مرغی، دوران ناگتی» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«هزار سطر» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«ویجی ۶۹ ساله» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه یک

«وثیقه» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«تعویض دنده» ساعت ۱۷:۵۰ از شبکه دو

«یک فراری از بگبو» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«فولاد خونین» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«قتل در قطار سریع السیر شرق» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

