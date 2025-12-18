نقشه مشترک ترامپ و نتانیاهو علیه ایران افشا شد

روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" در گزارشی افشا کرد که طرح حمله به ایران از مدت ها پیش از سوی ترامپ و نتانیاهو برنامه ریزی شده بود و این دو رهبر با نقشه فریب ایران از طریق مذاکره، در ماه های پیش از حمله، یک بازی وجود اختلاف بین خود را به نمایش گذاشتند.

واشنگتن پست روز چهارشنبه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، پس از اولین دیدارشان در ماه فوریه گذشته (بهمن ۱۴۰۳)، برنامه‌ریزی برای حمله احتمالی به برنامه هسته‌ای ایران را آغاز کردند و یک برنامه فریب عمومی دقیق تدوین کردند.

طبق این گزارش، نتانیاهو در جلسه ماه فوریه خود، چهار گزینه در مورد چگونگی حمله به ایران به ترامپ ارائه داد. این چهار سناریو عبارت بودند از: حمله منحصرا اسرائیلی، حمله‌ای به رهبری اسرائیل با حداقل کمک ایالات متحده، همکاری کامل و حمله به رهبری ایالات متحده.

طبق این گزارش، در حالی که ترامپ تصمیم گرفت به دیپلماسی هسته‌ای فرصتی بدهد، تبادل اطلاعات و آماده‌سازی برای حمله ادامه یافت. یکی از افراد آشنا با جزئیات گفت: "تفکر این بود که اگر مذاکرات شکست بخورد، ما آماده‌ایم."

با نزدیک شدن آنها به حمله، این دو رهبر تلاش کردند ایران را فریب داده و تهران را با ظن عدم حمله به آرامش برسانند.

نقشه فریب ترامپ

در 12 ژوئن، ( یک روز پیش از حمله اسرائیل) ترامپ گفت که راه‌حل مذاکره را به حمله نظامی ترجیح می‌دهد. مقامات اسرائیلی خبر دادند که "ران درمر"، مشاور ارشد نتانیاهو و "دیوید بارنیا"، مدیر موساد، در آینده نزدیک با "استیو ویتکاف"، فرستاده ارشد کاخ سفید، دیدار خواهند کرد؛ در شرایطی که قرار بود دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای بین ایالات متحده و ایران در 15 ژوئن برگزار شود.

هر دو کشور همچنین نشانه‌هایی از وجود تنش بین این دو متحد را فاش کردند: کسی که با جزئیات آشنا بود، گفت: "تمام گزارش‌هایی که در مورد عدم توافق نتانیاهو با ویتکاف یا ترامپ نوشته شده بود، درست نبود. اما خوب بود که این برداشت عمومی بود؛ این به پیشبرد برنامه‌ریزی جنگ بدون جلب توجه کمک کرد."

به گزارش واشنگتن پست، موساد بیش از 100 مامور ایرانی را که برخی از آنها در اسرائیل آموزش دیده بودند، مسلح کرد. به آنها ماموریت‌های خاصی داده شد، اما به آنها گفته نشد که این بخشی از یک حمله گسترده به ایران است.

یک مقام اسرائیلی گفت: "این عملیات در تاریخ بی‌سابقه است... ما نیروها و ماموران خودمان را بسیج کردیم تا به تهران نزدیک شویم و عملیات زمینی را قبل از ورود نیروی هوایی به حریم هوایی ایران آغاز کنیم."

یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل افزود، به برخی از ماموران ایرانی یک "سلاح ویژه" سه تکه که برای حملات دقیق طراحی شده بود، داده شد.

این مقام اسرائیلی گفت که ایران موفق شد برخی از پرتابگرها را بازیابی کند، اما موشک‌ها یا "قطعه سوم مخفی" را نه.

اسرائیل همچنین در مراحل اولیه حمله، در عملیاتی که آن را عملیات نارنیا نامید، 11 دانشمند ارشد هسته‌ای ایران را ترور کرد. به گفته واشنگتن پست، اسرائیل برای آماده‌سازی، حدود 12دانشمند برتر را از یک لیست اولیه 100 نفره انتخاب کرد و هر یک از آنها و حرکات، خانه‌ها و محل کارشان را از نزدیک زیر نظر گرفت.

یک افسر ارشد اطلاعاتی اسرائیل گفت که اسرائیل سعی کرد تا حد امکان خسارات جانبی را به حداقل برساند، اگرچه ده‌ها (صدها) غیرنظامی در این حملات کشته شدند.

در طول جنگ، در حالی که اسرائیل در حال بررسی برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران بود، ترامپ در 15 ژوئن پیشنهاد محرمانه دیگری به ایران ارائه داد. این پیشنهاد نسبت به پیشنهادهای قبلی برای ایران بسیار نامطلوب‌تر بود. طبق این پیشنهاد، ترامپ وعده داده بود تمام تحریم‌ها را لغو کند. این پیشنهاد در واقع خلع سلاح کامل ایران بود.

به گفته یک دیپلمات ارشد، ایالات متحده این پیشنهاد را از طریق قطر برای ایران ارسال کرد، اما ایرانی‌ها آن را رد کردند و ترامپ تصمیم گرفت به عملیات اسرائیل بپیوندد.