مرغ اناری، یک شام ویژه و به یاد ماندنی برای شب یلدا
مرغ اناری همان خورش انار یا ناردون مازندرانی است که به روشهای مختلف طبخ میشود و برای پذیرایی در شب یلدا یک غذای مناسب و بسیار خوشمزه است.
مرغ اناری و یا خورش ناردون یکی از انواع غذاهای سنتی شمال است که در شهرهای مختلف شمال به روشهای گوناگون طبخ میشود و هرکدام طعم و مزه مخصوص به خودش را دارد. پایه اصلی این خورش خوشرنگ و لذیذ رب انار، آب انار و یا دانههای انار است که خواص فراوانی دارد و طعم بینظیری به این خورش میدهد. این خورش خوشرنگ و زیبا برای پذیرایی در شب یلدا یک انتخاب بسیار مناسب و لذیذ است، زیرا با داشتن دانههای انار همخوانی فراروانی با سنت شب یلدا دارد. اگر دوست دارید برای دورهمی شب یلدا یک غذای یلدایی خوشمزه درست کنید، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.
مواد لازم
مرغ: ۴ تکه
آب انار: ۱ لیوان سرخالی
پیاز: ۲ عدد
رب انار: ۲ قاشق غذاخوری
رب گوجه فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری
سیر: ۱ حبه
زعفران دم کرده: ۱ قاشق غذاخوری
آلو خورشتی: ۵ عدد
نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و ادویه کاری: به میزان لازم
دانه انار برای تزیین: به میزان لازم
طرز تهیه مرغ اناری
برای درست کردن این مرغ خوشمزه ابتدا باید تکههای مرغ را مزهدار کنید. برای این کار روی تکههای مرغ با چاقو برش ایجاد کنید و مقداری زعفران دم کرده همراه با کمی نمک، فلفل سیاه و زردچوبه بریزید و خوب مرغها را ماساژ بدهید تا مزهها به خوردشان برود. حالا مرغها را به مدت ۱ ساعت داخل یخچال بگذارید تا مزهدار شوند. بعد از این مدت، مقداری روغن داخل ماهی تابه بریزید و تکههای مرغ را داخل روغن بچینید. اجازه بدهید مرغ کمی تفت بخورد؛ سپس یک لیوان آب جوش روی مرغها بریزید و درب قابلمه را ببندید و حرارت را کم کنید و اجازه بدهید مرغها به مدت ۱ ساعت بپزد.
در مرحله بعد پیاز را پوست و خرد کنید. مقداری روغن داخل ماهی تابه بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید. پیاز خرد شده را داخل ماهی تابه بریزید و اجازه بدهید پیاز نرم و سبک شود، سپس سیر رنده شده را به پیاز اضافه کنید و ۱ دقیقه بعد مقداری زردچوبه، پودر کاری و فلفل سیاه اضافه کنید. حالا دو قاشق رب انار و یک قاشق رب گوجه فرنگی و مقداری زعفران دم کرده داخل پیاز سرخ شده بریزید و به مدت یک دقیقه با پیاز تفت بدهید.
در مرحله بعد سس آماده را به قابلمه مرغ که حالا کاملا پخته است، اضافه کنید. اجازه بدهید خورش به مدت نیم ساعت بجوشد، سپس آلوی خورشتی را که از قبل خیس کردهاید، همراه با آب انار داخل قابلمه بریزید و حرارت را کم کنید و اجازه بدهید خورش ۴۵ دقیقه دیگر بجوشد و به غلظت برسید. حالا مرغ آماده را داخل ظرف سرو بکشید و برای تزیین روی آن مقداری دانه انار بریزید و همراه با برنج زعفرانی میل کنید، نوش جان.
نکات تکمیلی
۱ ـ این خورش به صورت اصیل آن بسیار ترش است؛ اما توجه داشته باشید اگر آب انار شما خیلی ترش بود، میتوانید آب انار را از دستور اصلی حذف کنید و یا مقداری شکر به خورش اضافه کنید.
۲ ـ وقتی میخواهید مرغ بخرید، حتماً جاهایی مانند ران و بال را که اتصال دارند، چک کنید؛ زیرا ماندگی و ناسالم بودن مرغ در این قسمتها زودتر مشخص میشود. اگر این قسمتها بوی نامطبوعی بدهد؛ یعنی مرغ تازه نیست. حواستان باشد مرغهایی را که خیلی خیس هستند، انتخاب نکنید. رطوبت زیاد مرغ نشان دهنده این است که قبلاً فریز شده است. اگر از مرغهای بستهبندی استفاده میکنید، حتما تاریخ آن را چک کنید و حواستان باشد که خونآبه نداشته باشد. به طور کلی برای تهیه این غذا مرغ تازه مناسبتر است.
۳ ـ همیشه هنگام استفاده از آلو در خورش نیم ساعت قبل آن را توی یک کاسه با آب ولرم خیس کنید. این کار باعث میشود اگر آلو دارای شن ریزه یا آشغال باشد، با خیس خوردن کاملا تمیز شود. بعد از نیم ساعت آلو را توی یک صافی بریزید و روی آن آب بگیرید؛ سپس به غذا اضافه کنید.
۴ ـ اگر بخواهیم به طور مختصر در مورد کاربرد انواع پیازها توضیح بدهیم، باید از پیاز زرد که معروفترین عضو خانواده پیازهاست، شروع کنیم. این پیاز بهترین گزینه برای پخت و پز است. پیاز سفید طعم ملایمتری نسبت به پیاز زرد دارد. از نظر کاربرد تقریباً مثل پیاز قرمز است و میشود آن را خام خورد و یا در سالادها و دیپها از آن استفاده کرد. این پیاز برای غذاهای مکزیکی هم بهترین گزینه است. پیاز قرمز نسبت به پیاز سفید و زرد فیبر بیشتری دارد و به خاطر رنگ زیبایش میتوان از آن برای تزئین بشقاب غذا هم استفاده کرد. علاوهبر این برای کبابی کردن، سالاد و ساندویچها هم انتخاب مناسبی است. پیازهای قرمز به اندازه کافی عطر و طعم به غذا نمیدهند؛ بنابراین برای پخت و پز مورد استفاده قرار نمیگیرند.
۵ ـ برای درست کردن مرغ اناری، اینکه از رب انار شیرین یا رب انار ترش استفاده کنید، کاملا به ذائقه شما بستگی دارد.