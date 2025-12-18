خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۷ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۲۷ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,075,053

دلار (بازار آزاد)

1,322,600

یورو (صرافی بانک ملی)

1,265,265

یورو (بازار آزاد)

1,553,000

درهم امارات

359,690

پوند انگلیس

1,770,700

لیر ترکیه

30,900

فرانک سوئیس

1,663,600

یوان چین

187,600

ین ژاپن

849,910

وون کره جنوبی

899

دلار کانادا

959,100

دلار استرالیا

873,800

دلار نیوزیلند

765,300

دلار سنگاپور

1,022,900

روپیه هند

14,590

روپیه پاکستان

4,718

دینار عراق

1,010

پوند سوریه

119

افغانی

20,640

کرون دانمارک

207,800

کرون سوئد

142,400

کرون نروژ

129,500

ریال عربستان

352,610

ریال قطر

363,000

ریال عمان

3,431,400

دینار کویت

4,308,500

دینار بحرین

3,504,200

رینگیت مالزی

323,300

بات تایلند

41,970

دلار هنگ کنگ

169,800

روبل روسیه

16,690

منات آذربایجان

777,400

درام ارمنستان

3,460

لاری گرجستان

490,500

سوم قرقیزستان

15,110

سامانی تاجیکستان

142,900

منات ترکمنستان

378,200
