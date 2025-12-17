آخرین خبرها از وضعیت سلامت محمود کریمی

همزمان با حضور محمد کریمی پشت تریبون حسینیه امام خمینی(ره) و اشاره مجری مراسم و آرزوی سلامتی برای حاج محمود، موجی از شایعات در فضای رسانه‌ای و میان مخاطبان شکل گرفت. برخی از ناخوشی او سخن گفتند و برخی دیگر عدم حضورش در حسینیه امام خمینی(ره) را دستمایه گمانه‌زنی‌های مختلف قرار دادند؛ شایعاتی که یکی پس از دیگری دهان‌به‌دهان می‌چرخید.

خوانده شدن شعر زیبای حاج محمود کریمی با صدای گرم و پرصلابت محمد کریمی در دیدار با رهبر انقلاب، بیش از پیش این شایعات را بر سر زبان‌ها انداخت. در همین رابطه، احمد واعظی مجری این دیدارها که در پایان برنامه برای محمود کریمی آرزوی سلامتی کرد، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم توضیحاتی درباره وضعیت جسمانی این مداح اهل‌بیت(ع) ارائه داد.

واعظی با تأکید بر اینکه جای نگرانی جدی وجود ندارد، اعلام کرد حاج محمود کریمی به دلیل مشکلاتی از ناحیه دیسک و مهره‌های کمر، در حال گذراندن دوران نقاهت است. به گفته او، همین عارضه باعث شده است محمود کریمی مراسم میلاد حضرت زهرا(ع) هیئت چیذر نیز حضور نداشته باشد و حسین طاهری در این مراسم مداحی کرد.

او افزود که حاج محمود کریمی بنا دارد با استراحت و مراقبت، این دوره درمانی را پشت سر بگذارد تا هرچه زودتر به روال معمول فعالیت‌های خود بازگردد. احمد واعظی در پایان بار دیگر برای این مداح شناخته‌شده آرزوی سلامتی کرد.

منبع تسنیم

