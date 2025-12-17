خبرگزاری کار ایران
انتقاد تند از کمیته اخلاق: با یک جریمه 500میلیونی همه چیز تمام شد؟

کمیته انضباطی باز هم دست به کار شد؛ آقایان قیمت جدید فحش را مشخص کردند.

جوان نوشت:

 کمیته انضباطی باز هم دست به کار شد؛ آقایان قیمت جدید فحش را مشخص کردند. خاطیان فوتبال جریمه مالی شدند؛ هر کدام هم ۵۰۰ میلیون تومان، اصلاً کاری با نامشان و اینکه چکار کرده بودند، نداریم، فقط یک سؤال از کمیته انضباطی و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال داریم: «یعنی با این کار همه چیز درست شد؟»

 کار مدت‌هاست که خراب شده، با جریمه مالی و محرومیت‌های دوزاری هم درست نمی‌شود، شاید بهتر باشد واقعیت فوتبالمان را قبول کنیم.

انتهای پیام/
