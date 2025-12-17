قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:چهارشنبه ۲۶ آذر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
15,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
28,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
42,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
55,400,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
68,750,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
82,150,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
95,550,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
109,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
122,350,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
136,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
149,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
163,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
176,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
190,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
203,500,000