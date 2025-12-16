خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سوءاستفاده از کارت سوخت گمشده را کجا ثبت کنیم؟ + فیلم

سوءاستفاده از کارت سوخت گمشده را کجا ثبت کنیم؟ + فیلم
کد خبر : 1728582
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت در پاسخ به اینکه گمشدگان کارت سوخت و افرادی که از کارت سوخت آنها سو استفاده می‌شود به کجا باید مراجعه کنند گفت: موضوع مربوط به احکام قضایی است و باید از طریق قوه قضاییه شکایت انجام شود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: پیش از تیرماه ۱۴۰۴، فرایند درخواست تا صدور را در کمتر از ۱۰ روز انجام می‌دادیم؛ اما به دلیل مشکلی که در شرکت تولیدکننده کارت به وجود آمد و جابه‌جایی که باید انجام می‌شد، فرایند صدور کارت تقریباً یک ماه متوقف شده بود. مجدداً شرکت تولیدکننده شروع به ساخت ‌کارت کرده و اکنون ظرف دو تا سه هفته کارت صادر و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

به دنبال این هستیم که ان‌شاءالله در یکی دو هفته آینده تمام درخواست‌های کارت سوخت را به دست هم‌وطنان برسانیم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گمشدگان کارت سوخت و افرادی که از کارت سوخت آنها سو استفاده می‌شود به کجا باید مراجعه کنند گفت: موضوع مربوط به احکام قضایی است و باید از طریق قوه قضاییه شکایت انجام شود.

منبع باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری