سوءاستفاده از کارت سوخت گمشده را کجا ثبت کنیم؟ + فیلم
مدیر سامانه هوشمند سوخت در پاسخ به اینکه گمشدگان کارت سوخت و افرادی که از کارت سوخت آنها سو استفاده میشود به کجا باید مراجعه کنند گفت: موضوع مربوط به احکام قضایی است و باید از طریق قوه قضاییه شکایت انجام شود.
مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: پیش از تیرماه ۱۴۰۴، فرایند درخواست تا صدور را در کمتر از ۱۰ روز انجام میدادیم؛ اما به دلیل مشکلی که در شرکت تولیدکننده کارت به وجود آمد و جابهجایی که باید انجام میشد، فرایند صدور کارت تقریباً یک ماه متوقف شده بود. مجدداً شرکت تولیدکننده شروع به ساخت کارت کرده و اکنون ظرف دو تا سه هفته کارت صادر و در اختیار مردم قرار میگیرد.
به دنبال این هستیم که انشاءالله در یکی دو هفته آینده تمام درخواستهای کارت سوخت را به دست هموطنان برسانیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گمشدگان کارت سوخت و افرادی که از کارت سوخت آنها سو استفاده میشود به کجا باید مراجعه کنند گفت: موضوع مربوط به احکام قضایی است و باید از طریق قوه قضاییه شکایت انجام شود.