با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی آذرماه، سؤال اصلی بسیاری از خانوارها این است که یارانه نقدی این ماه چه زمانی واریز می‌شود.

طبق روال ماه‌های گذشته و برنامه زمان‌بندی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، انتظار می‌رود واریز یارانه آذرماه هم در دو بازه زمانی مشخص انجام شود. این برنامه از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام شده و به دهک‌های درآمدی مختلف تقسیم شده است. جدول زمان‌بندی واریز یارانه نقدی آذر 1404 دهک درآمدی سرانه یارانه نقدی آذر 1404 تاریخ واریز دهک‌های 1 تا 3 400 هزار تومان 25 آذر 1404 دهک‌های ۴ تا 7 300 هزار تومان 30 آذر 1404 این جدول همان الگوی ثابتی است که در ماه‌های اخیر اجرا شده و مبنای پیش‌بینی زمان واریز یارانه آذرماه هم قرار می‌گیرد.

جزئیات و نکات مهم درباره واریز یارانه آذر 1404

بر اساس تجربه ماه‌های قبل، یارانه نقدی معمولاً در ساعات پایانی شب قبل یا بامداد روز اعلام‌شده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به همین دلیل ممکن است برخی افراد واریز را بلافاصله در ابتدای روز نبینند و با چند ساعت تأخیر در حسابشان ثبت شود.

مبلغ یارانه نقدی آذرماه تغییری نسبت به ماه‌های گذشته ندارد و پرداخت‌ها بر اساس دهک‌بندی درآمدی انجام می‌شود. دهک‌های پایین‌تر حمایت بیشتری دریافت می‌کنند و دهک‌های بالاتر در بازه دوم واریز قرار دارند.

نکته‌ای که هر ماه تکرار می‌شود این است که پیامک واریز برای همه افراد ارسال نمی‌شود. ملاک اصلی، موجودی حساب بانکی سرپرست خانوار است. اگر تا پایان روز اعلام‌شده مبلغی واریز نشود، معمولاً موضوع به تأخیر بانکی یا بررسی وضعیت دهک مربوط می‌شود، نه حذف قطعی یارانه.

مستمری آذر 1404 مددجویان بهزیستی واریز شد

طبق اعلامیه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در تاریخ 19 آذر ماه مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به آذرماه سال جاری بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد.

آیا امکان تغییر در زمان واریز یارانه آذر 1404 وجود دارد؟

با نزدیک ‌شدن به شب یلدا، مهم‌ترین سوال این است که یارانه نقدی و سایر پرداخت‌های معیشتی مانند کالابرگ الکترونیک کی پرداخت می‌شود و ایا امکان دارد این واریزی‌ها به علت همزمانی با شب یلدا زودتر پرداخت شوند؟

معمولاً هرگونه تصمیم برای پرداخت زودهنگام خارج از برنامه رسمی، از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی اعلام می‌شود. تا این لحظه، نشانه‌ای از تغییر جدول واریز یارانه آذرماه ۱۴۰۴ مشاهده نشده و همان تاریخ‌های ۲۵ و ۳۰ آذر مبنا هستند.

منبع فرارو

انتهای پیام/