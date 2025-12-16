مسی در هند پول پارو کرد

سفر ۳ روزه و پرحاشیه لیونل مسی به هند به پایان رسید تا بنا به گزارش امروز(سه‌شنبه) شبکه ESPN، درآمدی ۲۰ میلیون دلاری برای این اسطوره به همراه داشته است.دارنده ۸ توپ طلای بهترین بازیکن دنیا برای هر روز حضورش در هند بیش از ۶ میلیون دلار درآمد داشته که تقریبا ۱۰ برابر درآمدش در آمریکاست.

تور تبلیغاتی لیونل مسی در هند (از ۱۳ تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵) در شهرهای کلکته، حیدرآباد، بمبئی و دهلی برگزار شد و شامل برنامه‌هایی مثل حضور در استادیوم، کلینیک فوتبال جوانان، عکس و دست‌دادن با هواداران VIP، و رویدادهای خیریه بود.

شبکه آمریکایی با پایان این تور می‌نویسد که لیونل مسی با درآمد روزانه ۶.۵ میلیون دلار در هند «گرانترین تور ورزشی دنیا» را به نامش ثبت کرد.پولی که لیونل مسی از این تور تبلیغاتی در هند کسب کرده به اندازه ۳ ماه دستمزدش در لیگ آمریکاست.

منبع فارس

