خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسی در هند پول پارو کرد

مسی در هند پول پارو کرد
کد خبر : 1728396
لینک کوتاه کپی شد.

اسطوره آرژانتینی با سفر به هند در ۷۲ ساعت به اندازه ۳ ماه حضورش در آمریکا پول به جیب زد.

سفر ۳ روزه و پرحاشیه لیونل مسی به هند به پایان رسید تا بنا به گزارش امروز(سه‌شنبه) شبکه ESPN، درآمدی ۲۰ میلیون دلاری برای این اسطوره به همراه داشته است.دارنده ۸ توپ طلای بهترین بازیکن دنیا برای هر روز حضورش در هند بیش از ۶ میلیون دلار درآمد داشته که تقریبا ۱۰ برابر درآمدش در آمریکاست.

تور تبلیغاتی لیونل مسی در هند (از ۱۳ تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵) در شهرهای کلکته، حیدرآباد، بمبئی و دهلی برگزار شد و شامل برنامه‌هایی مثل حضور در استادیوم، کلینیک فوتبال جوانان، عکس و دست‌دادن با هواداران VIP، و رویدادهای خیریه بود.

شبکه آمریکایی با پایان این تور می‌نویسد که لیونل مسی با درآمد روزانه ۶.۵ میلیون دلار در هند «گرانترین تور ورزشی دنیا» را به نامش ثبت کرد.پولی که لیونل مسی از این تور تبلیغاتی در هند کسب کرده به اندازه ۳ ماه دستمزدش در لیگ آمریکاست.

 

منبع فارس
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری