جزئیات تکان دهنده از پرونده کشف ۳ تن گوشت الاغ در تهران + فیلم

در پی اقدامات نظارتی و قضائی دادسرای ویژه جرایم پزشکی و امور بهداشتی تهران، بازرسی از یک واحد صنفی فعال در حوزه تولید و بسته‌بندی گوشت انجام شد که منجر به کشف حدود ۳ تن گوشت غیرمجاز شد. این گوشت‌ها پس از توقیف، در چارچوب پرونده قضائی مورد نمونه‌برداری قرار گرفت و نتایج آزمایش‌های رسمی نشان داد تمامی نمونه‌ها متعلق به گوشت حیوانات تک‌سمی از جمله الاغ و قاطر بوده است.

همچنین در جریان این اقدام قضائی، حدود ۵ هزار عدد لیبل جعلی با عنوان «گوشت گوساله منجمد برزیلی (سردست)» کشف شد که بنا بر محتویات پرونده، بر روی کارتن‌های گوشت نصب و محصولات به عنوان گوشت گوساله بدون استخوان در بازار عرضه می‌شده است.

گفتگوی مهدی صانعی، بازپرس پرونده تولید و بسته بندی غیرمجاز گوشت حیوانات تک سمی با متهم پرونده به شرح زیر است:

بازپرس گفت: حسب گزارش و مستندات پرونده، در محل صنفی تحت تصدی شما ۳ تن گوشت غیرمجاز کشف شده که طبق نتایج آزمایش، متعلق به گوشت حیوانات تک‌سمی از جمله الاغ و قاطر است. همچنین ۵ هزار لیبل جعلی گوشت گوساله منجمد برزیلی از محل کشف شده است. اتهامات شما شامل تهدید علیه بهداشت عمومی، عرضه غیرمجاز مواد غذایی غیرقابل مصرف، جعل لیبل و استفاده از لیبل‌های جعلی است. توضیح دهید این گوشت‌ها از چه محلی تأمین شده‌اند؟

متهم در پاسخ به این سوال گفت: اطلاعات مطرح‌شده را قبول ندارم. گوشت‌هایی که ما بسته‌بندی می‌کردیم گوشت گاو بود که از غرب کشور برای ما ارسال می‌شد و ما فقط کار بسته‌بندی انجام می‌دادیم.

بازپرس در ادامه سوال کرد: با توجه به سابقه فعالیت شما در حوزه گوشت و اشتغال قبلی به قصابی، از ضوابط قانونی این صنف مطلع بوده‌اید. چرا اقدام به خرید عمده گوشت بدون هویت مشخص و بدون نظارت قانونی کرده‌اید؟

متهم پاسخ داد: روال بازار این‌گونه بود که گوشت به‌صورت لخت خریداری و سپس بسته‌بندی می‌شد. اطلاعی از غیرمجاز بودن گوشت نداشتم.

بازپرس در ادامه پرسید: در صورت داخلی بودن گوشت‌ها، علت استفاده از لیبل جعلی «گوشت گوساله منجمد برزیلی» چیست؟

متهم جواب داد: این موضوع مربوط به بخش بسته‌بندی بوده و ممکن است توسط همکاران انجام شده باشد. قصد فریب نداشتم.

بازپرس با اشاره به نتایج آزمایش ۱۲ نمونه اخذشده، از این گوشت‌ها گفت: نتایج آزمایشات گوشت حیوانات تک‌سمی را تأیید کرده است. همچنین قیمت خرید و عرضه این گوشت‌ها به‌مراتب پایین‌تر از نرخ متعارف گوشت گوساله بوده که قرینه‌ای بر غیرمجاز بودن آن است. منشأ دقیق این گوشت‌ها را توضیح دهید.

متهم گفت: گوشت‌ها از مناطق روستایی غرب کشور برای ما ارسال می‌شد و من از نحوه جمع‌آوری آن‌ها اطلاعی ندارم.

بازپرس تاکید کرد: با توجه به مجموع مستندات، نتایج آزمایش‌ها و قرائن موجود، دفاعیات شما در خصوص عدم اطلاع، در چارچوب قانون بررسی و تصمیم قضائی مقتضی اتخاذ خواهد شد.