جزئیات تکان دهنده از پرونده کشف ۳ تن گوشت الاغ در تهران + فیلم

دادسرای ویژه جرایم پزشکی و امور بهداشتی تهران از کشف و ضبط ۳ تن گوشت غیرمجاز خبر داد و گفت: طبق نتایج آزمایش، گوشت‌های کشف شده متعلق به حیوانات تک‌سمی از جمله الاغ و قاطر است.

در پی اقدامات نظارتی و قضائی دادسرای ویژه جرایم پزشکی و امور بهداشتی تهران، بازرسی از یک واحد صنفی فعال در حوزه تولید و بسته‌بندی گوشت انجام شد که منجر به کشف حدود ۳ تن گوشت غیرمجاز شد. این گوشت‌ها پس از توقیف، در چارچوب پرونده قضائی مورد نمونه‌برداری قرار گرفت و نتایج آزمایش‌های رسمی نشان داد تمامی نمونه‌ها متعلق به گوشت حیوانات تک‌سمی از جمله الاغ و قاطر بوده است.

همچنین در جریان این اقدام قضائی، حدود ۵ هزار عدد لیبل جعلی با عنوان «گوشت گوساله منجمد برزیلی (سردست)» کشف شد که بنا بر محتویات پرونده، بر روی کارتن‌های گوشت نصب و محصولات به عنوان گوشت گوساله بدون استخوان در بازار عرضه می‌شده است.

گفتگوی مهدی صانعی، بازپرس پرونده تولید و بسته بندی غیرمجاز گوشت حیوانات تک سمی با متهم پرونده به شرح زیر است:

بازپرس گفت: حسب گزارش و مستندات پرونده، در محل صنفی تحت تصدی شما ۳ تن گوشت غیرمجاز کشف شده که طبق نتایج آزمایش، متعلق به گوشت حیوانات تک‌سمی از جمله الاغ و قاطر است. همچنین ۵ هزار لیبل جعلی گوشت گوساله منجمد برزیلی از محل کشف شده است. اتهامات شما شامل تهدید علیه بهداشت عمومی، عرضه غیرمجاز مواد غذایی غیرقابل مصرف، جعل لیبل و استفاده از لیبل‌های جعلی است. توضیح دهید این گوشت‌ها از چه محلی تأمین شده‌اند؟

متهم در پاسخ به این سوال گفت: اطلاعات مطرح‌شده را قبول ندارم. گوشت‌هایی که ما بسته‌بندی می‌کردیم گوشت گاو بود که از غرب کشور برای ما ارسال می‌شد و ما فقط کار بسته‌بندی انجام می‌دادیم.

بازپرس در ادامه سوال کرد: با توجه به سابقه فعالیت شما در حوزه گوشت و اشتغال قبلی به قصابی، از ضوابط قانونی این صنف مطلع بوده‌اید. چرا اقدام به خرید عمده گوشت بدون هویت مشخص و بدون نظارت قانونی کرده‌اید؟

متهم پاسخ داد: روال بازار این‌گونه بود که گوشت به‌صورت لخت خریداری و سپس بسته‌بندی می‌شد. اطلاعی از غیرمجاز بودن گوشت نداشتم.

بازپرس در ادامه پرسید: در صورت داخلی بودن گوشت‌ها، علت استفاده از لیبل جعلی «گوشت گوساله منجمد برزیلی» چیست؟

متهم جواب داد: این موضوع مربوط به بخش بسته‌بندی بوده و ممکن است توسط همکاران انجام شده باشد. قصد فریب نداشتم.

بازپرس با اشاره به نتایج آزمایش ۱۲ نمونه اخذشده، از این گوشت‌ها گفت: نتایج آزمایشات گوشت حیوانات تک‌سمی را تأیید کرده است. همچنین قیمت خرید و عرضه این گوشت‌ها به‌مراتب پایین‌تر از نرخ متعارف گوشت گوساله بوده که قرینه‌ای بر غیرمجاز بودن آن است. منشأ دقیق این گوشت‌ها را توضیح دهید.

متهم گفت: گوشت‌ها از مناطق روستایی غرب کشور برای ما ارسال می‌شد و من از نحوه جمع‌آوری آن‌ها اطلاعی ندارم.

بازپرس تاکید کرد: با توجه به مجموع مستندات، نتایج آزمایش‌ها و قرائن موجود، دفاعیات شما در خصوص عدم اطلاع، در چارچوب قانون بررسی و تصمیم قضائی مقتضی اتخاذ خواهد شد.

اظهارات معاون دادستان تهران

سعید احمدبیگی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی و امور بهداشتی تهران، در تشریح این پرونده نیز اظهار کرد: صنوف فعال در حوزه مواد خوراکی و آشامیدنی به‌صورت مستمر تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح قرار دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع به مرجع قضائی گزارش و پرونده قضائی تشکیل می‌شود.

وی افزود: بر اساس قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با افرادی که سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازند برخورد قاطع قضائی صورت می‌گیرد و مجازات‌هایی از جمله جزای نقدی و حبس برای آنان پیش‌بینی شده است.

احمدبیگی در پایان تأکید کرد: از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده تخلفاتی مانند فروش مواد غذایی غیرمجاز یا تاریخ‌مصرف‌گذشته، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند. ضمن قدردانی از فعالان قانونمند، به متخلفان هشدار می‌دهیم که دستگاه قضائی با قاطعیت از سلامت جامعه صیانت خواهد کرد.

 

منبع مهر
انتهای پیام/
