قیمت درهم امارات امروز سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:سه شنبه ۲۵ آذر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
355,070
|
بالاترین قیمت روز
|
358,760
|
پایین ترین قیمت روز
|
354,020
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
2.260
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.28
|
نرخ بازگشایی بازار
|
354,090
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۲۵ آذر
|
نرخ روز گذشته
|
353,180
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.63
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
2.210