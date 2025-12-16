خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1728256
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲۵ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲۵ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

742,935

دلار (بازار آزاد)

1,310,900

یورو (صرافی بانک ملی)

870,057

یورو (بازار آزاد)

1,533,800

درهم امارات

355,070

پوند انگلیس

1,746,000

لیر ترکیه

30,500

فرانک سوئیس

1,640,800

یوان چین

185,100

ین ژاپن

840,390

وون کره جنوبی

889

دلار کانادا

947,600

دلار استرالیا

867,000

دلار نیوزیلند

757,700

دلار سنگاپور

1,011,900

روپیه هند

14,350

روپیه پاکستان

4,677

دینار عراق

1,015

پوند سوریه

117

افغانی

20,190

کرون دانمارک

205,300

کرون سوئد

140,700

کرون نروژ

128,800

ریال عربستان

347,980

ریال قطر

370,900

ریال عمان

3,387,400

دینار کویت

4,253,100

دینار بحرین

3,459,300

رینگیت مالزی

318,900

بات تایلند

41,470

دلار هنگ کنگ

167,600

روبل روسیه

16,600

منات آذربایجان

767,400

درام ارمنستان

3,420

لاری گرجستان

484,200

سوم قرقیزستان

14,910

سامانی تاجیکستان

141,500

منات ترکمنستان

373,100
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری