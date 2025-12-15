قیمت جدید شیرینی در آستانه شب یلدا
قیمت هر کیلو شیرینی خشک در بازار در بازه ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان قرار دارد و شیرینی خامهای نیز کیلویی ۱۷۰ تا ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورده است.
فعالان صنف قنادی تأکید دارند که قیمتگذاری شیرینی برخلاف برخی کالاهای اساسی، نرخ مصوب یا دستوری مشخصی ندارد و بر اساس عواملی مانند میزان عرضه و تقاضا، نوع مواد اولیه مصرفی و کیفیت محصول تعیین میشود. به همین دلیل، اختلاف قیمت میان واحدهای مختلف امری طبیعی تلقی میشود و مصرفکنندگان معمولاً با دامنهای از قیمتها در سطح شهر مواجه هستند.
علی بهره مند رئیس اتحادیه صنف قنادان، شیرینیفروشان و کافهقنادیهای تهران در خصوص قیمت شیرینی در شب یلدا میگوید: اگرچه طی ماههای اخیر قیمت برخی مواد اولیه مورد استفاده در تولید شیرینی افزایش یافته، اما به واحدهای صنفی توصیه شده است با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خانوارها، از اعمال افزایش قیمت در ایام خاص از جمله شب یلدا خودداری کنند.
به گفته او، قیمت شیرینی در شب یلدا تغییری نخواهد داشت و هیچگونه کمبودی نیز در عرضه شیرینی وجود ندارد.
بررسی قیمتها نشان میدهد که میانگین قیمت قطاب حدود ۲۸۰ تا ۳۲۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است.
قیمت شیرینی تر (مانند رولت و نان خامهای) به دلیل ماندگاری کمتر، متغیر است؛ با این حال بررسیها نشان میدهد که میانگین قیمت شیرینی تر ساده حدود ۱۷۰ تا ۲۵۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است.
باقلوا به دلیل استفاده از مغزها، کره و شربت، جزو شیرینیهای گرانتر محسوب میشود؛ میانگین قیمت باقلوا معمولی حدود ۴۸۰ تا ۶۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است و انواع خاص و مغزدار میتوانند بسیار بالاتر از این بازه باشند.
شیرینی دانمارکی در دسته شیرینیهای نیمهخشک و پرمصرف قرار میگیرد؛ میانگین قیمت شیرینی دانمارکی فله یا ساده حدود ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است.
شیرینی نخودچی به دلیل مصرف آرد نخود و روغن، قیمت نسبتاً ثابتی دارد؛ میانگین قیمت شیرینی نخودچی حدود ۲۶۰ تا ۳۱۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است.
باسلوق (راحتالحلقوم) از گزینههای محبوب سفره یلدایی است؛ میانگین قیمت باسلوق ساده حدود ۲۲۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است که انواع مغزدار گرانتر هستند.
کلمپه بهعنوان شیرینی خرمایی سنتی، در گروه قیمت متوسط قرار میگیرد؛ میانگین قیمت این شیرینی حدود ۳۰۰ تا ۳۸۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است.
شیرینی برنجی با توجه به میزان روغن حیوانی مصرفی قیمتگذاری میشود؛ میانگین قیمت شیرینی برنجی حدود ۲۵۰ تا ۳۲۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است.
شیرینی نارگیلی از شیرینیهای پرتقاضا در ایام خاص است که میانگین قیمت آن حدود ۲۴۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است.
شیرینی خرمایی بهویژه در مناطق جنوبی و ایام مناسبتی پرمصرف است؛ میانگین قیمت این شیرینی حدود ۱۸۰ تا ۲۶۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم استو
بر این اساس بررسی میانگین قیمتها نشان میدهد شیرینیهای خشک و سنتی معمولاً در بازه ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان قرار دارند.