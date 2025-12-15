تحقیق جدید؛ شروع کار قبل از ۱۰ صبح خلاف فیزیولوژی بدن است
طبق یافتههای دکتر پاول کلی از دانشگاه آکسفورد، مجبور کردن بزرگسالان (۱۸ تا ۵۵ سال) به شروع کار قبل از ساعت ۱۰ صبح، خلاف ریتم طبیعی بدن است.
ساعت داخلی بدن (Circadian Rhythm) با نور خورشید تنظیم میشود، نه با ساعت اداری. ناهماهنگی بین این دو باعث پدیدهای به نام پرواززدگی اجتماعی میشود که عوارض زیر را دارد:
۱. کاهش شدید عملکرد شناختی و حافظه
۲. افزایش هورمونهای استرس
۳. تضعیف سیستم ایمنی بدن
دکتر کلی معتقد است تغییر ساعت شروع کار به ۱۰ صبح میتواند بهرهوری جهانی را به طرز چشمگیری افزایش دهد.