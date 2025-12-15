خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحقیق جدید؛ شروع کار قبل از ۱۰ صبح خلاف فیزیولوژی بدن است

تحقیق جدید؛ شروع کار قبل از ۱۰ صبح خلاف فیزیولوژی بدن است
کد خبر : 1727789
لینک کوتاه کپی شد.

طبق یافته‌های دکتر پاول کلی از دانشگاه آکسفورد، مجبور کردن بزرگسالان (۱۸ تا ۵۵ سال) به شروع کار قبل از ساعت ۱۰ صبح، خلاف ریتم طبیعی بدن است.

ساعت داخلی بدن (Circadian Rhythm) با نور خورشید تنظیم می‌شود، نه با ساعت اداری. ناهماهنگی بین این دو باعث پدیده‌ای به نام پرواززدگی اجتماعی می‌شود که عوارض زیر را دارد:

۱. کاهش شدید عملکرد شناختی و حافظه

۲. افزایش هورمون‌های استرس

۳. تضعیف سیستم ایمنی بدن

دکتر کلی معتقد است تغییر ساعت شروع کار به ۱۰ صبح می‌تواند بهره‌وری جهانی را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

 

منبع زومیت
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری