قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۲۴ آذر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
353,180
|
بالاترین قیمت روز
|
353,390
|
پایین ترین قیمت روز
|
347,220
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
2.500
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%1.71
|
نرخ بازگشایی بازار
|
350,110
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۲۴ آذر
|
نرخ روز گذشته
|
351,190
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.6
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
2.090