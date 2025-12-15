خبرگزاری کار ایران
قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:دوشنبه ۲۴ آذر

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

30,400

بالاترین قیمت روز

30,400

پایین ترین قیمت روز

29,800

بیشترین مقدار نوسان روز

200

درصد بیشترین نوسان روز

%1.67

نرخ بازگشایی بازار

30,100

زمان ثبت آخرین نرخ

۲۴ آذر

نرخ روز گذشته

30,200

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%0.66

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

200
