این زوج‌ها نشان داده‌اند که در دنیای هنر، معیارهایی چون درک متقابل، علایق مشترک و سبک زندگی گاهی اهمیت بیشتری از فاصله سنی دارند. هرچند برخی از این ازدواج‌ها با واکنش‌های مختلف افکار عمومی همراه بوده، اما بسیاری از آن‌ها توانسته‌اند مسیر خود را فارغ از قضاوت‌ها ادامه دهند و نام‌شان در فهرست زوج‌های متفاوت و قابل‌توجه سینما و تلویزیون ایران ثبت شود.

