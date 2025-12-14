زوجهای بازیگر ایرانی با بیشترین اختلاف سنی
اختلاف سنی در ازدواج همیشه محل بحث بوده، اما در دنیای هنر چندان مانعی به حساب نمیآید؛ در میان زوجهای هنرمند ایرانی، چهرههایی دیده میشوند که با وجود فاصله سنی قابلتوجه، زندگی مشترک خود را آغاز کرده و به زوجهایی خبرساز و متفاوت تبدیل شدهاند.
این زوجها نشان دادهاند که در دنیای هنر، معیارهایی چون درک متقابل، علایق مشترک و سبک زندگی گاهی اهمیت بیشتری از فاصله سنی دارند. هرچند برخی از این ازدواجها با واکنشهای مختلف افکار عمومی همراه بوده، اما بسیاری از آنها توانستهاند مسیر خود را فارغ از قضاوتها ادامه دهند و نامشان در فهرست زوجهای متفاوت و قابلتوجه سینما و تلویزیون ایران ثبت شود.