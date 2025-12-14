این گروه خونی بیشترین احتمال سکته مغزی را دارد!

ارتباط گروه خونی با سکته مغزی زودرس ثابت شده است. مطالعات جدید نشان داده است که احتمال وقوع سکته مغزی زودرس می‌تواند به نوع گروه خونی افراد وابسته باشد. گروه خونی A1، به دلیل داشتن آنتی‌ژن‌های بیشتر بر روی گلبول‌های قرمز، می‌تواند احتمال تشکیل لخته‌های خون را افزایش دهد و در نتیجه، ریسک سکته مغزی پیش از سن ۶۰ سالگی را بالا ببرد. در مقابل، گروه خونی O با احتمال کمتری از سکته مرتبط است.

تحقیق گسترده بر اساس داده‌های ژنتیکی بر اساس گزارشی از ساینس الرت و به نقل از فرارو، این تحقیق با تحلیل داده‌های ژنتیکی بیش از ۱۷ هزار فرد مبتلا به سکته مغزی و ۶۰۰ هزار نفر از افراد سالم انجام شد. دانشمندان معتقدند که ژنتیک حتی در افراد جوان نیز می‌تواند نقش مهمی در سلامت قلب و مغز ایفا کند.

اگرچه علت دقیق افزایش ریسک سکته در افراد دارای زیرگروه A1 هنوز مشخص نیست، محققان احتمال می‌دهند که این گروه خونی با فرآیند تشکیل لخته‌های خون و عملکرد عروق مرتبط باشد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهند سکته‌های زودرس دارای مکانیزمی متفاوت نسبت به سکته‌های دیررس می‌باشند.

نقش گروه خونی در سکته مغزی

با بالاتر رفتن سن و عبور از ۶۰ سال، تأثیر گروه خونی بر ریسک سکته کاهش می‌یابد و عوامل دیگر مانند رسوب چربی در شریان‌ها و بیماری‌های قلبی مزمن نقش بیشتری پیدا می‌کنند. بررسی‌های علمی همچنین نشان می‌دهد افرادی که دارای گروه خونی B هستند، حدود ۱۱ درصد بیشتر در معرض سکته مغزی قرار دارند.

به طور کلی، نواحی ژنتیکی مرتبط با گروه‌های خونی (ABO locus) با عوامل مهمی نظیر تشکیل لخته‌های خونی وریدی، رسوب کلسیم در شریان‌ها و افزایش احتمال حملات قلبی مرتبط هستند.

گفته‌های متخصص درباره سکته زودرس

دکتر استیون کیتنر، متخصص عروق و نویسنده ارشد این مطالعه اشاره می‌کند که سکته‌های زودرس علاوه بر افزایش خطر مرگ، ممکن است زندگی فرد را به واسطه مشکلات جسمی و محدودیت‌های ماندگار متأثر کند. او همچنین می‌گوید که شناخت نقش گروه خونی و ژنتیک می‌تواند الهام‌بخش روش‌های پیشگیری دقیق‌تر و هدفمند شود.

با این حال، پژوهشگران تأکید دارند که ریسک افزایش یافته سکته مغزی در افراد دارای گروه خونی A1 نسبی و محدود است و نیازی به مراقبت خاص فراتر از دستورالعمل‌های عمومی نمی‌باشد. آن‌ها بر اهمیت انجام مطالعات گسترده‌تر با نمونه‌های متنوع از نظر نژادی و اقلیمی برای درک کامل‌تر این موضوع تأکید دارند.

