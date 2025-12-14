مدتی پیش اعلام شد پلاک‌های فک شده که بعد از مدتی برای خودروهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ دارای جریمه هستند و عده‌ای از دریافت کنندگان این پلاک ها مدعی بودند که پلاک مورد نظر، دارای جریمه بوده و آنها مجبور به پرداخت جریمه فرد دیگری شده‌اند؛ این درحالیست که پلیس راهور فراجا اعلام می‌کند این پلاک ها هیچ جریمه‌ای ندارند.

سرهنگ منصور زمانی نژاد در توضیح بیشتر گفت: همه پلاک هایی که از خودروها به هر دلیلی فک می شوند، از تاریخ فک پلاک به مدت یک سال در مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور نگهداری می شوند.

وی افزود: به این خاطر که ممکن است راننده مجددا برای خورویی دیگر، همین پلاک فک شده را طلب کند.

جانشین رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا ادامه داد: بعد از یک سال، اگر کسی سراغ این پلاک فک شده نیامد، این پلاک‌ها احیا می شوند؛ یعنی پلاک فک شده به خودروی دیگر نصب می‌شود و مجددا وارد چرخه ترافیکی می شود.

زمانی نژاد در پاسخ به این سوال که ممکن است این پلاک های فک شده، جریمه داشته باشند یا خیر؟ گفت: این مسئله ممکن نیست؛ زیرا در زمان فک پلاک، تمام هزینه‌های آن شامل جریمه تخلفات، عوارض شهرداری و طرح ترافیک باید تسویه شود تا فک پلاک صورت گیرد. همچنین پلاک یک سال در مرکز نگهداری می شود و زمانیکه مطمئن باشیم پلاک به اصطلاح تمیز شده است، به خودروی دیگری واگذار می شود.

وی افزود: ممکن است در گذشته راننده ای پلاکی دریافت کرده که جریمه داشته است که در این صورت افراد باید به شهرداری و مراکز تعویض پلاک مراجعه کرده و پلیس، دیون قبلی را از این پلاک حذف کرده و به کد ملی راننده قبلی اضافه خواهند کرد.

در این خبر به اشتباه سمت سرهنگ منصور زمانی نژاد رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا عنوان شده بود که به «جانشین رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا» اصلاح شده است.

