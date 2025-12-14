خبرگزاری کار ایران
تحلیلگر مصری: ایران به قدرتی رسیده که مهار آن دیگر شدنی نیست + فیلم

تحلیلگر مصری: ایران به قدرتی رسیده که مهار آن دیگر شدنی نیست + فیلم
تحلیلگر و عضو اتحادیه روزنامه‌نگاران مصری گفت: ایران به سطحی از قدرت دست یافته که مهار آن دیگر شدنی نیست.

«احمد عبدالهادی» تحلیلگر و عضو اتحادیه روزنامه‌نگاران مصری گفت: ایران به سطحی از قدرت دست یافته که مهار آن دیگر شدنی نیست. رهبر ایران تمام کشورهای غربی را رسوا کرد و با به چالش کشیدن غرب اظهار داشت که کشور بر زمینی محکم ایستاده است و از قدرت، حاکمیت و امنیت خود دست نخواهد کشید.

جنگ اسرائیل باعث شد که مخالفان ایرانی و نظام ایران در یک صف قرار بگیرند با اینکه اسرائیل سال‌های طولانی برای این جنگ برنامه‌ریزی کرده بود تا فتنه‌ای داخلی ایجاد کند، اما نتیجه کاملا برعکس شد؛ همه یکی شدند.

