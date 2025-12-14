بیابان های امارات چگونه به سرزمین های سبز تبدیل شدند
امارات متحده عربی با تغییر استراتژی اقتصادی و سرمایهگذاری در حوزههای کشاورزی هوشمند، فناوریهای پیشرفته و انرژیهای تجدیدپذیر، تلاش میکند تا بیابانهای خود را سبز کرده و وابستگی به نفت را به حداقل برساند.
امارات متحده عربی بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو در عرصه بازار جهانی انرژی، در سالهای اخیر مسیر کاملاً متفاوتی را برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خود دنبال کرده است. این کشور که سابقاً به شدت به منابع نفتی متکی بود، اکنون با اجرای سیاستهای توسعهای و سرمایهگذاریهای کلان در حال ایجاد اقتصادی متنوع و پایدار است. این تلاشها نه تنها به تقویت صنایع غیرنفتی منجر شده، بلکه جایگاه امارات را در بازارهای بینالمللی مستحکمتر کرده است.
هدف اصلی امارات این است که تا نیمه نخست سال 2025، بهعنوان یک اقتصاد متمایز با صنایع غیرنفتی پیشرفته شناخته شود. در این راستا، تمرکز ویژهای بر کشاورزی مدرن، صنعت پتروشیمی، توسعه گردشگری ، فناوری اطلاعات و ارتقای انرژیهای تجدیدپذیر ایجاد شده است. این تغییرات نه تنها به ایجاد تنوع اقتصادی کمک میکنند، بلکه جایگاه استراتژیک امارات در بُعد بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی را تقویت مینمایند.
دولت امارات از طریق استفاده از فناوریهای پیشرفته و همکاریهای بینالمللی تلاش دارد تا صنایع مختلف خود را بازآفرینی کند. هدف از این اقدامات، بهبود رفاه اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رقابتپذیری این کشور در اقتصاد جهانی است.
نوآوری در سرزمینهای خشک
یکی از مهمترین دستاوردهای امارات در سالهای اخیر توسعه کشاورزی نوین در شرایط سخت اقلیمی این کشور بوده است. امارات با استفاده از روشهای مدرن مانند کشاورزی عمودی و بهرهبرداری از گلخانههای مدرن، توانسته تولیدات کشاورزی خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در این روشها، تولید محصولات با مصرف کمترین میزان آب و در محیطهای کنترلشده امکانپذیر شده است.
کشاورزی عمودی که گیاهان را در لایههای متعدد و در محیطهای شهری پرورش میدهد، بهویژه در دبی و ابوظبی پیشرفت قابلتوجهی داشته است. بر اساس گزارشهای بینالمللی، انتظار میرود تا پایان سال 2025 سهم این نوع کشاورزی در برطرف کردن نیازهای غذایی داخلی امارات به طور چشمگیری افزایش یابد.
۱. نمونههای موفق کشاورزی عمودی
امارات در زمینه کشاورزی عمودی از بازیگران پیشرو محسوب میشود و با پروژههایی مانند گلخانه های هوشمند و سیستمهای آبیاری پیشرفته، به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است. برای نمونه، پروژه «بوستانیکا» در دبی، که بزرگترین مزرعه عمودی جهان است، روزانه حدود 3 هزار کیلوگرم سبزیجات تازه تولید میکند و مصرف آب آن تا ۹۵ درصد کمتر از روشهای کشاورزی سنتی است.
طبق گزارش موسسه منابع جهانی، امارات در حال تبدیل شدن به یک مرکز بزرگ کشاورزی عمودی در منطقه است. این موفقیتها به طور خاص در دبی و ابوظبی، با بهرهگیری از فناوریهای مدرن و سیستمهای آبیاری کارآمد حاصل شده است.
۲. تأثیر فناوری در کشاورزی
پیشبینی میشود که بازار کشاورزی عمودی در خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال 2033 به رقمی بالغ بر ۹.۴۷ میلیارد دلار برسد. این رشد نه تنها امنیت غذایی داخلی را تقویت خواهد کرد، بلکه توان صادراتی امارات در زمینه محصولات کشاورزی را نیز بهبود خواهد داد. بر اساس دادهها، تا نیمه نخست سال 2025 بیش از ۹۰ درصد پروژههای کشاورزی این کشور به فناوریهای نوین مجهز خواهند شد.
۳. آینده کشاورزی در امارات
استفاده از تکنیکهای مدرن کشاورزی در امارات، این کشور را در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای بزرگ کشاورزی پایدار در جهان قرار داده است. این فناوریها نه تنها تولید داخلی را افزایش میدهند، بلکه الگویی برای سایر کشورهای دچار کمبود منابع آبی هستند.
رونق صنعت پتروشیمی
پیشرفت چشمگیر صنعت پتروشیمی در امارات، نتیجه سرمایهگذاریهای کلان در این حوزه است. ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی این کشور تا سال 2025 دو برابر میشود، که نشاندهنده تلاش امارات برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به منابع نفتی است. صادرات محصولات پتروشیمی نیز بهطور مستمر در حال افزایش است و در سهماهه نخست سال 2025 ارزش این صادرات به بیش از ۲.۳ میلیارد دلار رسیده است.
یکی از پروژههای شاخص در این زمینه، همکاری استراتژیک میان شرکتهای Borouge و ADNOC L&S است. این همکاری باعث افزایش ظرفیت تولید سالانه به ۱.۴ میلیون تن خواهد شد و نقش مهمی در تأمین نیازهای جهانی محصولات پتروشیمی ایفا خواهد کرد.
سرمایهگذاری در انرژیهای سبز
امارات با سرمایهگذاری کلان روی انرژی های تجدیدپذیر ، گامهایی اساسی در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی برداشته است. نیروگاه خورشیدی الظفره ابوظبی با ظرفیت ۲ گیگاوات از بزرگترین پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر در جهان است. این پروژه که سالانه از تولید ۲.۴ میلیون تن CO2 جلوگیری میکند، هدف افزایش سهم انرژی پاک در تأمین نیازهای انرژی داخلی امارات تا سطح 50 درصد را دنبال میکند.
چشمانداز آینده
با سرمایهگذاریهای گسترده در بخشهای مختلف اقتصادی، از کشاورزی و انرژی تا تکنولوژی، امارات متحده عربی در مسیر تبدیل شدن به الگویی برجسته برای توسعه پایدار در دنیا قرار دارد. هدف نهایی این کشور تضمین رفاه اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و ایجاد اقتصادی مقاوم و متنوع برای آینده است.