استفاده 2.9 میلیون نفر از کالابرگ مرحله پنجم/ زمان شارژ دهک‌های بعدی هنوز معلوم نیست

سخنگوی کالابرگ از استفاده 2.9 میلیون نفر از شارژ 620هزار تومانی مرحله پنجم خبر داد و گفت: خرید اقلامی چون ماهی و بوقلمون هم مجاز است، زمان شارژ مراحل بعدی نامشخص است. اعتبار این مرحله تا پایان اسفند 1404 قابل مصرف می باشد.

مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ درباره مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک گفت: تا شنبه مورخ 22 آذر ماه تعداد 2میلیون و 982هزار و 430نفر سرپرست خانوار با مانده صفر از مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی مربوط به دهک‌های 1تا 3حمایتی و عادی تاکنون استفاده کردند.

مرجان دبیری سخنگوی طرح کالا برگ الکترونیکی گفت:در این مرحله مبلغ شارژ 620هزار تومان به ازای هر نفر کالا برگ اختصاص یافته است.

به گفته سخنگوی طرح کالا در این مرحله جهت تامین کالری مورد نیاز هر شخص و تقویت سبد غذایی افراد و با توجه به سلایق شهروندان ماهی و گوشت بوقلمون هم قابل خریداری است.

دبیری در پاسخ به اینکه کالابرگ دهک های بعدی چه زمانی شارژ می شود افزود: زمان شارژ بعدی مشخص نیست. اما احتمال می رود که هفته آینده باشد. کالابرگ الکترونیکی تکلیفی است که بر اساس قانون بودجه بر عهده دولت گذاشته شده و سهم مهمی در تامین معیشت خانوار افراد کم درآمد دارد.

سخنگوی طرح کالابرگ اظهار داشت: هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت را خریدار پرداخت می‌ کند. امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست. اعتبار طرح تا پایان اسفند 1404 قابل استفاده است.

