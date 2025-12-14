خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۲۳ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲۳ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

731,725

دلار (بازار آزاد)

1,286,000

یورو (صرافی بانک ملی)

858,400

یورو (بازار آزاد)

1,514,300

درهم امارات

351,190

پوند انگلیس

1,724,100

لیر ترکیه

30,200

فرانک سوئیس

1,620,900

یوان چین

182,800

ین ژاپن

827,860

وون کره جنوبی

879

دلار کانادا

936,800

دلار استرالیا

858,000

دلار نیوزیلند

749,400

دلار سنگاپور

998,900

روپیه هند

14,240

روپیه پاکستان

4,610

دینار عراق

986

پوند سوریه

116

افغانی

20,280

کرون دانمارک

202,600

کرون سوئد

139,300

کرون نروژ

127,500

ریال عربستان

344,160

ریال قطر

354,400

ریال عمان

3,350,400

دینار کویت

4,206,600

دینار بحرین

3,421,500

رینگیت مالزی

315,000

بات تایلند

40,760

دلار هنگ کنگ

165,600

روبل روسیه

16,290

منات آذربایجان

759,000

درام ارمنستان

3,380

لاری گرجستان

478,800

سوم قرقیزستان

14,750

سامانی تاجیکستان

140,000

منات ترکمنستان

368,900
