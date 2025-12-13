حرکت خطرناک دختر جوان روی سیمهای برق در شهریار + فیلم
دختر جوانی با اجرای حرکتی آکروباتیک روی سیمهای بین دو ساختمان، لحظاتی خطرناک را رقم زد؛ حضور پلیس و اورژانس 115 در محل، شدت خطر این اقدام را نشان داد.
بنابر گزارشهای دریافتی و تصاویر منتشرشده، یک دختر جوان روز جمعه 21 آذرماه ساعت 14 اقدام به راه رفتن روی سیمهای بین دو ساختمان کرده است.
فردی که ویدئو را ضبط کرده است، توضیح داده که این اقدام کاملاً خطرناک و پرریسک بوده و حتی خودروی پلیس و اورژانس 115 برای ایمنی و پیشگیری از حادثه در محل حاضر شدند.
جزئیات بیشتر درباره انگیزه این اقدام و وضعیت دختر جوان هنوز اعلام نشده است و مقامات انتظامی در حال بررسی و واکنش به این حادثه هستند.