خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخلیه ساکنان ایالت واشنگتن به‌علت وقوع سیل + فیلم

تخلیه ساکنان ایالت واشنگتن به‌علت وقوع سیل + فیلم
کد خبر : 1726769
لینک کوتاه کپی شد.

در چند روز گذشته بیش از ۳۸۰ میلیمتر باران در بخش‌هایی از ایالت واشنگتن باریده‌ و باعث طغیان کم سابقه رودخانه‌ها و غرق شدن محله‌ها در آب شده است‌.

باب فرگوسن، فرماندار واشنگتن که در این ایالت وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده، تأکید کرد که سیل  بسیار غیرقابل پیش‌بینی رخ داده و ممکن است دستور تخلیه ۱۰۰ هزار  نفر در ایالت واشنگتن صادر شود.

در همان حال روز جمعه به همه ساکنان شهر برلینگتون در حدود ۷۰ مایلی شمال سیاتل دستور تخلیه داده شد و اعضای گارد ملی برای کمک به مردم برای ترک شهر، خانه به خانه مراجعه کردند.

منبع خبرهای فوری
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری