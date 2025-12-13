تخلیه ساکنان ایالت واشنگتن بهعلت وقوع سیل + فیلم
در چند روز گذشته بیش از ۳۸۰ میلیمتر باران در بخشهایی از ایالت واشنگتن باریده و باعث طغیان کم سابقه رودخانهها و غرق شدن محلهها در آب شده است.
باب فرگوسن، فرماندار واشنگتن که در این ایالت وضعیت فوقالعاده اعلام کرده، تأکید کرد که سیل بسیار غیرقابل پیشبینی رخ داده و ممکن است دستور تخلیه ۱۰۰ هزار نفر در ایالت واشنگتن صادر شود.
در همان حال روز جمعه به همه ساکنان شهر برلینگتون در حدود ۷۰ مایلی شمال سیاتل دستور تخلیه داده شد و اعضای گارد ملی برای کمک به مردم برای ترک شهر، خانه به خانه مراجعه کردند.