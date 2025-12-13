علت انفجار در آزمایشگاه دانشگاه تهران مشخص شد
رئیس کمیته فنی دانشگاه تهران نتیجه اولیه علت حادثه انفجار آزمایشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران را اعلام کرد.
منوچهر مرادی سبزوار، معاون پژوهشی دانشگاه تهران که بهعنوان رئیس کمیته بررسی حادثه انفجار آزمایشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران تعیین شده بود در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم درباره گزارش کمیته فنی دانشگاه تهران گفت: اولین کار ما در کمیته علاوه بر بررسی علت وقوع انفجار، مراقبت و ایجاد تمهیداتی برای عدم بروز اتفاقی از ایندست در سایر آزمایشگاهها بود. سوال جدی این بود آیا این اتفاق الگویی دارد و دلیل آن چه چیزی بوده است؟ برخی اوقات درباره اتفاقاتی از اینقبیل میتوان حدس زد و شاید حتی یکسال طول بکشد تا دلیل اصلی ماجرا مشخص شود و خیلی اوقات هم تشخیص علت برخی مسائل به این راحتی نیست.
وی گفت: تا امروز برداشتی که از علت ماجرا شده این بود که عمر زیاد کپسول و آمادهنبودن آن برای استفاده چنین انفجاری را رقم زد.
معاون دانشگاه تهران در توضیح بیشتر در اینخصوص اظهار داشت: کپسول مورد استفاده، قدیمی بوده و طبق استاندارد برای استفاده باید تست میشد. کپسولهایی که عمر زیادی دارند قبل از استفاده حتماً باید تست شوند و بعد از تست تا 5 سال قابلیت استفاده دارند. کپسول آزمایشگاه دانشکده فنی، عمر زیادی داشته و طبق مستندات موجود، تست شده ولی این انفجار نشان داد، بدنه آن اصلاً آماده نبوده زیرا فشاری که به کپسول بعد از تزریق گاز وارد میشود، به دلیل نبودن ظرفیت در کپسول به انفجار منجر میشود.
وی درباره احتمال استاندارد نبودن فرایند تست کپسول از طرف شرکتی که با دانشگاه در این زمینه همکاری میکند نیز گفت: تشخیص این موضوع کار ما نیست. اینکه آن شرکت در زمان تست متوجه اشکالی شده یا نشده یا اینکه در بازهای که از زمان تست تا تحویل به دانشگاه اتفاقی در کپسول رخ داده برای ما مشخص نیست ولی آنچه معلوم است اینکه عمر کپسول گذشته، شاید این موضوع نیز احتمال داشته باشد ولی نمیتوانیم کسی را محکوم کنیم. این مشخص است که کپسول آماده نگهداری و استفاده را نداشته و باید از رده خارج میشد.
وی گفت: چون شرکتها بیرون از دانشگاه، کپسولها را تست میکنند ما دیگر امکان نداریم که درون کپسولها را ببینیم و بررسی کنیم. دلیل احتمال ما برای اینکه بدنه کپسول آمادگی لازم برای فشار گاز را نداشته این است که طبق روال موجود، وقتی کپسولی منفجر میشود فقط دهانه آن باز شده و منفجر میشود ولی در این حادثه، بدنهی کپسول تکهتکه شده و این مسئله نشاندهنده این است که بدنه کپسول آمادگی تحمل این فشار را نداشته است.
مرادی با بیان اینکه این نتیجه اولیه بررسیهای کمیته است، افزود: تحقیقات ما در این زمینه ادامه دارد. اینکه آیا انفجار علت بیرونی داشته یا نه هنوز مشخص نیست؛ چون هنوز بخشی از تحقیق ما به نتیجه نرسیده است. بعد از این حادثه و انفجار همهچیز در صحنه جابهجا شده بود ولی بهنظر متخصصین، این موضوع قطعی است که کپسول نمیتوانسته فشار وارد شده را تحمل کند و بعد از تزریق گاز این اتفاق رخ داده است.
معاون دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر حداقل شواهدی مبنی بر اینکه تقصیری بر گردن دانشجو یا استاد راهنما یا دانشگاه است وجود ندارد، زیرا کپسول طبق استاندارد و از مرکز معتبری تهیه شده و برگه تست دارد ولی طبق بررسیها بهدلیل عمر زیاد، در برابر فشار وارد شده منفجر شده است.
انفجار یک سیلندر گاز هیدروژن صبح روز پنجشنبه 10 مهرماه در یکی از آزمایشگاههای دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، باعث درگذشت یک دانشجو و مصدومیت دو نفر دیگر شد. همچنین، بخشهایی از ساختمان آزمایشگاه تخریب شد و به تجهیزات و تأسیسات آن آسیب جدی وارد آمد.
پس از این حادثه دانشگاه تهران با ایجاد دو کمیته قول بررسی تخصصی این ماجرا و بررسی وضعیت سایر آزمایشگاههای دانشگاه را داد.