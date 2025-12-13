حکم قصاص نفس نامادری آوا دختر بچه ۴ ساله ارومیهای اجرا شد
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: سال ۱۴۰۲ دختر بچه ۴ ساله ارومیهای به دست نامادری خود به قتل رسید و موضوع باعث جریحهدار شدن احساسات عمومی مردم شد.
رسیدگیها برابر قانون به پرونده در دستور کار قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست در دادسرا حکم اولیه در دادگاه کیفری یک صادر و توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
علاوه بر مادر آوا که قصاص نفس مرتکب را بهجد مطالبه کرده بود، اذهان عمومی هم اجرای قصاص نفس مرتکب را خواستار بودند تا اینکه حکم قصاص نفس نامادری آوا سحرگاه روز شنبه ۲۲ آذر به مرحله اجرا درآمد.