رسیدگی‌ها برابر قانون به پرونده در دستور کار قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست در دادسرا حکم اولیه در دادگاه کیفری یک صادر و توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

علاوه بر مادر آوا که قصاص نفس مرتکب را به‌جد مطالبه کرده بود، اذهان عمومی هم اجرای قصاص نفس مرتکب را خواستار بودند تا این‌که حکم قصاص نفس نامادری آوا سحرگاه روز شنبه ۲۲ آذر به مرحله اجرا درآمد.

