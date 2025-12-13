خبرگزاری کار ایران
چرا جلوی برنامه علی ضیاء را نمی گیرید؟

با گذشت چند ماه از تغییر مدیریت در «ساترا» و امیدها به بازتعریف اقتدار این نهاد، روند تحولات اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های نظارتی ساترا دوباره به سمت رویکرد حداقلی و محافظه‌کارانه گذشته بازگشته است.

 روزنامه کیهان نوشت:  در آغاز اردیبهشت امسال، تغییر مدیریت در ساترا این پیام را به همراه داشت که صدا و سیما تصمیم گرفته دوره مدیریت منفعلانه پیشین را پشت سر بگذارد و با اتخاذ رویکردی قاطع‌تر، کنترل خود را بر پلتفرم‌های نمایش خانگی بازیابی کند. نخستین اقدام مدیر جدید، محدودسازی پلتفرم «نماوا» به‌دلیل نقض «ملاحظه ۶۲» در انتشار سریال «سووشون» بود؛ اقدامی که نشانه‌ای از آغاز دوره‌ای سختگیرانه‌تر تلقی شد.

اما این سیاست‌ها چندان دوام نیاورد. با وجود کنار گذاشتن برخی نیروهای نزدیک به پلتفرم‌های سرمایه‌سالار، عملکرد ساترا در ماه‌های بعد نشان داد که این تغییرات ساختاری، ماندگاری لازم را نداشته است. ادامه انتشار آثار بحث‌برانگیز «کارناوال» در فیلم‌نت و «شفرونی» در فیلیمو، بدون برخورد مؤثر، گواهی بر تداوم خلأ نظارتی و نابرابری در اجرای قوانین بود؛ در حالی‌که تنها نماوا به‌عنوان پلتفرمی فاقد پشتوانه قدرتمند، با محدودیت جدی روبه‌رو شد.

اوج این بحران، انتشار بدون مجوز برنامه «گنگ» علی ضیا در فیلیمو بود؛ برنامه‌ای با حضور چهره‌های مطرح رپ فارسی که نه پروانه تولید داشت و نه مجوز انتشار. این رخداد، بار دیگر ضعف ساترا در مواجهه با پلتفرم‌های صاحب قدرت را آشکار کرد و این نگرانی به وجود آمده که قوانین در فضای نمایش خانگی به‌صورت گزینشی اجرا می‌شود. 

باید هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به هرج‌ومرج گسترده در شبکه نمایش خانگی منجر شود و تنها مداخله جدی نهادهای قضائی و اصلاح سازوکارهای نظارتی می‌تواند به بازسازی اقتدار از دست‌رفته ساترا کمک کند.

 

