قیمت درهم امارات امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:شنبه ۲۲ آذر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
342,460
|
بالاترین قیمت روز
|
342,690
|
پایین ترین قیمت روز
|
337,410
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
2.730
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.67
|
نرخ بازگشایی بازار
|
339,680
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۲۲ آذر
|
نرخ روز گذشته
|
340,350
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.62
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
2.110