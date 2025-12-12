خبرگزاری کار ایران
امکان برقراری تماس تصویری با پلیس و اورژانس

قابلیت Android Emergency Live Video گوگل، گوشی‌های اندرویدی را به ابزاری حیاتی در مواقع اضطراری تبدیل می‌کند.

 قابلیت Android Emergency Live Video گوگل، گوشی‌های اندرویدی را به ابزاری حیاتی در مواقع اضطراری تبدیل می‌کند. با این ویژگی، کاربران اندروید ۸ به بالا می‌توانند در شرایط بحرانی، تماس تصویری با پلیس و اورژانس برقرار کنند. این امکان به امدادگران کمک می‌کند تا با ارزیابی دقیق‌تر وضعیت، فوراً به کمک شما بیایند، حتی اگر قادر به صحبت نباشید.

 پس از درخواست مرکز امداد، کاربر با یک لمس پخش زنده را شروع می‌کند؛ آغاز ارسال ویدیو فقط با تأیید امدادگران ممکن است. گوگل تضمین کرده تمام ویدیوها رمزگذاری می‌شوند و کاربر هر زمان می‌تواند اجازه ارسال را لغو کند.

 

منبع زومیت
