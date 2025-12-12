نشست زمین در شهرک ولیعصر؛ سه خودرو در زمین فرو رفت
سخنگوی آتشنشانی تهران از نشست ۱۰ متری زمین در شهرک ولیعصر و رهاسازی ایمن سه خودرو گرفتار بدون مصدوم خبر داد.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران اظهار کرد: ساعت ۲۳:۲۸ شب گذشته حادثه فروکش زمین در شهرک ولیعصر، خیابان عمرانی، داخل خیابان ولدخانی به سامانه آتشنشانی گزارش شد. با اعزام دو ایستگاه به محل مشخص شد که در حاشیه خاکی کنار خیابان، بر اثر بارندگیهای اخیر، زمینی به وسعت حدود ۱۰ متر و عمق تقریبی یکونیم متر نشست کرده است.
وی گفت: سه دستگاه خودرو شامل یک مینیبوس، یک وانت مزدا و یک پیکان وانت که در محل پارک بودند، در بخشهای نشستکرده گرفتار شده و قادر به خروج نبودند.
وی ادامه داد: هر سه خودرو را بهآرامی خارج و به محل امن منتقل کردند و عوامل شهرداری نیز در محل حاضر و پس از پایان ایمنسازی، محدوده تحویل آنان شد.
به گفته ملکی، در این حادثه خوشبختانه هیچگونه مصدومیتی گزارش نشد و عملیات در ساعت ۱:۰۴ بامداد به پایان رسید.