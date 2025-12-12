خبرگزاری کار ایران
سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری دیزنی در OpenAI

دیزنی و OpenAI همکاری نزدیکی را با یک‌دیگر آغاز کرده‌اند. غول سرگرمی جهان یک میلیارد دلار در شرکت خالق ChatGPT سرمایه‌گذاری می‌کند.

دیزنی و OpenAI توافق‌نامه‌ی سه‌ساله‌ای را امضا کردند که به موجب آن، دیزنی به «نخستین شریک بزرگ محتوایی در پلتفرم Sora» تبدیل می‌شود. غول سرگرمی جهان قرار است سرمایه‌گذاری سنگین یک میلیارد دلاری را در خالق ChatGPT انجام دهد.

OpenAI در بیانیه‌ی خود اعلام کرد: «به‌عنوان بخشی از این قرارداد جدید و سه‌ساله، سورا قادر خواهد بود ویدیوهای کوتاه را بر اساس درخواست کاربران تولید کند. این ویدیوها که قابلیت مشاهده و اشتراک‌گذاری توسط طرفداران را دارند، از مجموعه‌ای شامل بیش از ۲۰۰ شخصیت انیمیشنی، ماسک‌دار و موجودات فانتزی از دنیای دیزنی، مارول، پیکسار و جنگ ستارگان بهره می‌برند و شامل لباس‌ها، تجهیزات، وسایل نقلیه و محیط‌های نمادین این آثار خواهند بود.»

همکاری دو شرکت تنها به خرید حق امتیاز محدود نمی‌شود؛ دیزنی قرار است به یکی از «مشتریان اصلی» OpenAI تبدیل شود و اشتراک سازمانی چت‌جی‌پی‌تی را برای کارکنان خود خریداری کند.

خالق ChatGPT در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود افزود: «در چارچوب این توافق، دیزنی سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در OpenAI انجام خواهد داد و ضمانت‌نامه‌هایی برای خرید سهام اضافی دریافت می‌کند.»

سورا، اپلیکیشن ویدیویی تیک‌تاک‌گونه‌ی OpenAI، از زمان انتشار سروصدای زیادی به پا کرد و آمار دانلود بالایی داشت؛ اما کاربران محصول محبوب‌تر این شرکت یعنی ChatGPT نیز بی‌نصیب نخواهند ماند و به نسخه‌های هوش مصنوعی شخصیت‌های دیزنی دسترسی پیدا خواهند کرد.

ChatGPT Images قادر خواهد بود تنها با چند کلمه از سوی کاربر و با استفاده از همان حقوق مالکیت معنوی، در عرض چند ثانیه تصاویر کاملی را خلق کند. البته این توافق‌نامه شامل شبیه‌سازی چهره یا صدای استعدادهای واقعی (بازیگران و صداپیشگان) نمی‌شود.

منبع زومیت
انتهای پیام/
