قابلیت Passkeys به تلگرام آمد؛ خداحافظی با پیامک برای ورود به حساب

تلگرام قابلیت جدید Passkeys را برای کاربران اندروید و iOS فعال کرده است؛ روشی امن‌تر و سریع‌تر برای ورود به حساب کاربری که دیگر نیازی به وارد کردن رمزعبور دستی یا دریافت پیامک تأییدیه ندارد. از این پس، سیستم امنیتی داخلی دستگاه مانند تشخیص چهره، اثرانگشت، Face ID یا Touch ID برای ورود کافی خواهد بود. این قابلیت برای کاربران ایرانی نیز در دسترس است.

قابلیت Passkeys درواقع یک کلید دسترسی شخصی است که روی دستگاه یا در ابزارهای مدیریت رمز معتبر مانند Google Password Manager یا 1Password ذخیره می‌شود و هرگز به سرورهای تلگرام ارسال نمی‌گردد؛ بنابراین هیچ فرد یا نهادی به آن دسترسی ندارد. فعال‌سازی این ویژگی ساده است: کافی است در اپلیکیشن تلگرام به مسیر Settings → Privacy → Passkeys بروید و کلید جدیدی تعریف کنید یا کلیدهای موجود را مدیریت کنید. این تغییر علاوه بر افزایش سرعت ورود، سطح امنیت حساب‌ها را نیز به‌طور چشمگیری ارتقا می‌دهد.

