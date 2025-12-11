خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قابلیت Passkeys به تلگرام آمد؛ خداحافظی با پیامک برای ورود به حساب

قابلیت Passkeys به تلگرام آمد؛ خداحافظی با پیامک برای ورود به حساب
کد خبر : 1726042
لینک کوتاه کپی شد.

تلگرام قابلیت جدید Passkeys را برای کاربران اندروید و iOS فعال کرده است؛ روشی امن‌تر و سریع‌تر برای ورود به حساب کاربری که دیگر نیازی به وارد کردن رمزعبور دستی یا دریافت پیامک تأییدیه ندارد. از این پس، سیستم امنیتی داخلی دستگاه مانند تشخیص چهره، اثرانگشت، Face ID یا Touch ID برای ورود کافی خواهد بود. این قابلیت برای کاربران ایرانی نیز در دسترس است.

قابلیت Passkeys درواقع یک کلید دسترسی شخصی است که روی دستگاه یا در ابزارهای مدیریت رمز معتبر مانند Google Password Manager یا 1Password ذخیره می‌شود و هرگز به سرورهای تلگرام ارسال نمی‌گردد؛ بنابراین هیچ فرد یا نهادی به آن دسترسی ندارد. فعال‌سازی این ویژگی ساده است: کافی است در اپلیکیشن تلگرام به مسیر Settings → Privacy → Passkeys بروید و کلید جدیدی تعریف کنید یا کلیدهای موجود را مدیریت کنید. این تغییر علاوه بر افزایش سرعت ورود، سطح امنیت حساب‌ها را نیز به‌طور چشمگیری ارتقا می‌دهد.

منبع دیجیاتو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری