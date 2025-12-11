دولت پزشکیان یارانه چند نفر را قطع کرد؟ + اینفوگرافیک

قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دولت پزشکیان را مکلف کرده که یارانه سه دهک پردرآمد جامعه را حذف و منابع حاصل از آن را در راستای تامین کالابرگ دهک‌های اول تا هفتم استفاده کند.

دولت چهاردهم که تا پیش از مردادماه سال جاری، یارانه حدود ۷۵۰ هزار نفر را حذف کرده بود از مردادماه روند حذف یارانه‌ها را جدی‌تر دنبال کرد و در اولین مرحله، یارانه سه میلیون و ۶۶ هزار نفر را حذف کرد. همچنین در شهریورماه و مهرماه، به ترتیب دو میلیون و ۸۶۸ هزار نفر و یک میلیون و ۴۲۸ هزار نفر از فهرست یارانه‌بگیران کنار رفتند.

در تازه‌ترین مرحله و در آبان‌ماه نیز یارانه ۴۳۸ هزار نفر حذف شد تا مجموع تعداد افرادی که در دولت چهاردهم از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند، به بیش از هشت میلیون و ۵۵۱ هزار نفر برسد.

منبع تجارت نیوز

انتهای پیام/