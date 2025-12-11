خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیا سهام عدالت قبل از شب یلدا واریز می‌شود؟

آیا سهام عدالت قبل از شب یلدا واریز می‌شود؟
کد خبر : 1726012
لینک کوتاه کپی شد.

براساس گزارش‌های جهانی، بیش از ۶۷ خبرنگار در سال ۲۰۲۵ جان خود را از دست دادند؛ بیشتر قربانیان مورد حملات هدفمند نیرو‌های مسلح، شبه‌نظامیان و گروه‌های جنایت سازمان‌یافته قرار گرفتند

در روز‌های اخیر، اخبار مربوط به واریز سود سهام عدالت توجه بسیاری از سهامداران را به خود جلب کرده است. با نزدیک شدن به روز‌های پایانی آذرماه و شب یلدا و با توجه به اینکه در سال‌های گذشته بخشی از سود سهام عدالت پیش از این مناسبت پرداخت می‌شد، این پرسش برای بسیاری از مشمولان مطرح شده است که آیا امسال نیز سود سهام عدالت پیش از شب یلدا واریز خواهد شد یا خیر.

سود سهام عدالت شب یلدا واریز می‌شود؟

 در روز‌های اخیر، بسیاری از خبرگزاری‌ها درباره زمان واریز مرحله اول سود سهام عدالت که مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ است، گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند و انتظار سهامداران برای دریافت این سود پیش از شب یلدا افزایش یافته است. با این حال، مسئولان سازمان بورس تأکید کرده‌اند که تسویه کامل برخی شرکت‌ها با بورس هنوز انجام نشده است و همین موضوع می‌تواند روند واریز سود را به تأخیر بیندازد. بنابراین، هرچند پرداخت سود پیش از شب یلدا در گذشته تجربه شده است، احتمال تأخیر در مرحله اول پرداخت امسال نیز وجود دارد.

منبع اقتصادآنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری