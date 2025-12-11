در روز‌های اخیر، اخبار مربوط به واریز سود سهام عدالت توجه بسیاری از سهامداران را به خود جلب کرده است. با نزدیک شدن به روز‌های پایانی آذرماه و شب یلدا و با توجه به اینکه در سال‌های گذشته بخشی از سود سهام عدالت پیش از این مناسبت پرداخت می‌شد، این پرسش برای بسیاری از مشمولان مطرح شده است که آیا امسال نیز سود سهام عدالت پیش از شب یلدا واریز خواهد شد یا خیر.

سود سهام عدالت شب یلدا واریز می‌شود؟

در روز‌های اخیر، بسیاری از خبرگزاری‌ها درباره زمان واریز مرحله اول سود سهام عدالت که مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ است، گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند و انتظار سهامداران برای دریافت این سود پیش از شب یلدا افزایش یافته است. با این حال، مسئولان سازمان بورس تأکید کرده‌اند که تسویه کامل برخی شرکت‌ها با بورس هنوز انجام نشده است و همین موضوع می‌تواند روند واریز سود را به تأخیر بیندازد. بنابراین، هرچند پرداخت سود پیش از شب یلدا در گذشته تجربه شده است، احتمال تأخیر در مرحله اول پرداخت امسال نیز وجود دارد.

منبع اقتصادآنلاین

انتهای پیام/